Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están asustados por las difíciles Acciones Legendarias

El modo de dificultad más difícil de Baldur’s Gate 3, el Modo Honor, ha introducido Acciones Legendarias para los jefes que algunos jugadores están encontrando simplemente demasiado difíciles de afrontar.

El Modo Honor de Baldur’s Gate 3 ofrece a los jugadores que encontraban el modo Táctico demasiado fácil toda una serie de nuevos retos que superar.

Uno de los retos introducidos por Larian Studios es permitir a los jugadores un único archivo de guardado, lo que impide rehacer constantemente la situación para obtener el resultado deseado.

A pesar de ello, algunos jugadores se han mostrado indiferentes ante el aumento de la dificultad del Modo Honor en Baldur’s Gate 3. Aunque algunas acciones legendarias los han humillado.

Las locas Acciones Legendarias de Baldur’s Gate 3

Las Acciones Legendarias son características pasivas extremadamente poderosas que pueden usar los jefes en el Modo Honor, y la gente ha estado descubriendo que no hay que meterse con ellas: “Superé el Modo Honor. Esas Acciones Legendarias no son ninguna broma.”

Algunos se sintieron realmente asustados al saber que los jefes que les habían aplastado una y otra vez en Táctica ahora tienen Acciones Legendarias en su arsenal.

Un jugador comentó su miedo: “11 Horas, Lvl8 y a punto de luchar contra Myrkul. Estoy realmente asustado de esa pelea. Hace dos meses esa pelea me tomó 10+ intentos en táctico.”

Para otros, las acciones Legendarias de algunos Jefes eran completamente manejables. Pero siempre había un oponente para cada jugador cuya acción parecía contrarrestar su build y cualquier táctica que tuvieran.

“Curiosamente, el jefe final me pareció el más fácil, lo maté en dos rondas. Orin me pareció el más difícil, sus habilidades legendarias están jodidas.” Para otro aventurero del Modo Honor, Cazador fue la espina clavada. “Cazador me jodió a mí y a mi equipo. Lo siento Astarion, no pude salvarte“, dijo.