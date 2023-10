Los jugadores de Baldur’s Gate 3 no pueden resistirse a los encantos de Astarion

No hay duda de que Astarion de Baldur’s Gate 3 es encantador y es debido a esto que muchos jugadores están luchando por resistirse a su vampiro pícaro favorito, lo que ha dado lugar a algunos romances inesperados en el juego.

En el mundo de Baldur’s Gate 3, los jugadores se enfrentan a innumerables elecciones, desde los caminos que recorren hasta los aliados que conservan.

Pero hay una elección que parece ser especialmente difícil para muchos: resistirse a los encantos de Astarion.

Un reciente hilo de Reddit capta la esencia de esta curiosa lucha, cuando un jugador confiesa que se sintió “humillado” tras enamorar a Astarion a pesar de sus esfuerzos por no hacerlo.

“Me pasé 10 minutos explicándole a mi novio por qué no me iba a enamorar de Astarion esta vez“, dijo la jugadora. “Conseguí rechazarlo en la fiesta de los Tiefling (con los nudillos blancos en el mando), y este hombre tiene la osadía de volver a acercarse a mí después del siguiente descanso largo. Me rendí“.

Como era de esperar, la comunidad de Baldur’s Gate 3 es muy comprensiva con el fenómeno Astarion. Un jugador compartió su consejo: “La mejor forma de evitar el romance con Astarion es… jugar con Astarion. Inténtalo la próxima vez“.

Otro compartió: “No te preocupes, mi mujer tuvo problemas en su segunda partida. Tenía que luchar constantemente contra ese pálido impulso“.

Astarion, con sus ocurrencias sarcásticas y su innegable carisma, no solo ha robado los corazones de los jugadores, sino que también ha llevado a algunos a olvidarse de sus parejas en la vida real. Así como lo lees.

Un jugador contó que su pareja había cambiado el fondo de su teléfono por Astarion e incluso soñaba con él.

Otros jugadores simplemente juegan como el Urge Oscuro solo para desbloquear diálogos especiales con Astarion.

Pero al final, parece que resistirse a Astarion está lejos de ser permanente, como dijo un jugador: “Sigo diciendo que lo dejaré, y que romancearé con otro personaje… Y entonces Karlach me dijo ‘diviértete con tu niño bonito’, así que ahora vuelvo a tener un romance dual con Astarion“.

¿Tú también te has sentido atraído por los irresistibles encantos de Astarion?