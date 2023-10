Mejores builds multiclase de Baldur’s Gate 3: Tier List

Las multiclases pueden llevar tu juego a un nuevo nivel, o puede hacer que la experiencia sea mucho más difícil. Así que, para asegurarte de que creas el mejor personaje posible, acá te damos a conocer los mejores builds multiclase de Baldur’s Gate 3 .

El juego Baldur’s Gate 3 permite a las personas hacer casi todo lo que quieran. Puedes elegir luchar contra todo lo que se mueva, escapar de todos los combates, interactuar con todo lo que encuentres e incluso enamorarte de una gran variedad de compañeros.

Otro elemento clave del juego expansivo es la posibilidad de crear un gran personaje.

Desde la creación de personajes hasta las distintas clases y razas, está claro que nunca hay dos personajes iguales. Sin embargo, un aspecto que muchos no utilizan es la posibilidad de multiclase.

Así que, para ayudarte con ese desalentador proceso, aquí tienes las mejores opciones multiclase de Baldur’s Gate 3.

Todas la clases de Baldur’s Gate 3

Larian Studios

Actualmente, hay 12 clases diferentes en Baldur’s Gate 3, cada una con su propia especialidad y un gran emparejamiento multiclase:

Tier List de builds multiclase de Baldur’s Gate 3

S = Las mejores muliclases para jugar. Funcionan especialmente bien entre sí y suelen complementar sus estilos.

A = Estas multiclases son geniales para jugar. Puede que algunas no complementen las estadísticas de las otras, pero aportan algo nuevo y poderoso al juego.

B = Aunque no son las mejores multiclase del juego, pueden aportar algo nuevo, si buscas un aspecto determinado.

F = No son especialmente eficaces y probablemente dificulten el juego.

Nivel Multiclase S Paladín / Brujo – Guerrero/ Bárbaro – Hechicero / Brujo A Clérigo / Hechicero – Pícaro / Explorador- Guerrero/ Monje / Pícaro – Bardo / Pícaro B Pícaro / Explorador / Luchador – Monje / Clérigo F Todas las clases

Nivel S

Larian Studios

Paladín / Brujo

Es cierto que se contradicen, pero esta multiclase puede ser muy poderosa si eres táctico. Ambas te otorgan unos cuantos hechizos y priorizan el ataque cuerpo a cuerpo.

Combina todo esto con el Pacto de la Blase y tus smites y tendrás un atacante extremadamente competente con el uso de hechizos para hacer esos golpes aún más mortíferos. Luego, si te alejas, usa esa Explosión Eldritch.

Guerrero / Bárbaro

Esta multiclase es una de las más fáciles de hacer en Baldur’s Gate 3. El Bárbaro y el Guerrero están hechos el uno para el otro, ambos tienen las mismas estadísticas y cada uno aporta algo nuevo a la multiclase.

El Guerrero aporta una CA alta, buena salud y diferentes ataques, junto con el aumento de acción. El Bárbaro aporta una salud fantástica, Furia y resistencia a la mayoría del daño, convirtiéndote en una fuerza imparable de furia táctica.

Hechicero / Brujo

Esta combinación de clases es fantásticamente poderosa en Calabozos y Dragones y eso se extiende a Baldur’s Gate, incluso si algunos de los hechizos no están en el juego.

Ambos usan Carisma y la adición Hechicero dará a tu Brujo más hechizos y mejores formas de usarlos gracias a la Metamagia. Por otro lado, la adición de Brujo te otorga una CA más alta, más salud y la querida Explosión de Eldritch: todos ganan.

Nivel A

Larian Studios

Clérigo / Hechicero

La combinación de un Clérigo de la Tempestad y un Hechicero puede ser muy poderosa, siempre y cuando tengas cuidado en las batallas. Tendrás acceso a algunos hechizos útiles, y conseguirás esa habilidad de armadura y arma que puede salvar a tu escuálido Hechicero si te encuentras en un aprieto.

Sin embargo, el Hechicero no siempre es conocido por tener los potenciadores más poderosos, lo que te deja con una buena cantidad de hechizos, algo de curación útil y no mucho más. Es genial para los hechiceros, pero no para el cuerpo a cuerpo.

Rogue / Ranger

El pícaro y el Explorador son una combinación ideal gracias a las lagunas de la clase del pícaro. Claro que puedes infligir un buen daño a distancia con tu ataque furtivo, pero cuando eso no se aplica, tu daño a distancia hace poco o nada.

Aquí es donde entra en juego el Explorador. Llena ese pequeño vacío con golpes más versátiles y un poco más de daño, convirtiendo a tu Pícaro en una versátil máquina de combate.

Guerrero / Monje / Pícaro

Esta es probablemente la mejor opción de triple multiclase en Baldur’s Gate 3, probablemente porque no se acumula más de un nivel en el Guerrero, que está ahí únicamente para conseguir la habilidad de armadura pesada y escudo.

Te sugerimos que optes por un Luchador de un solo nivel, ocho de Monje y tres de Pícaro, con las subclases Peleón de taberna, Mano abierta y Ladrón, respectivamente. De este modo, conseguirás una movilidad fantástica, un daño de locura y un montón de habilidades.

Bardo / Pícaro

Esta multiclase saca provecho de la hazaña de Tirador, que te otorga el beneficio de +10 de daño sin sufrir el -5 a impactar. Si combinas un Bardo de 8º nivel con un Pícaro de 4º nivel, tienes una cantidad abrumadora de proficiencias, algunas habilidades de armas fantásticas, y todos los hechizos útiles que vienen con el Bardo.

Combínalo con el bono de acción adicional del Pícaro y tendrás un atacante a distancia extremadamente poderoso.

Clase B

Larian Studios

Pícaro / Explorador / Guerrero

En Dungeons & Dragons (Calabozos y Dragones), puedes conseguir algunas buenas situaciones multiclases tres veces – pero eso es cuando llegas al nivel 20. Como el nivel máximo de Baldur’s Gate 3 es 12, puede ser difícil sacar el máximo partido de cada clase.

Claro que pueden complementarse con el ataque furtivo, el aumento de acción y el daño a distancia, pero es demasiado complicado para lo que vale.

Monje / Clérigo

El Monje no es particularmente multiclase. Funciona bien con el Clérigo, o con otras clases, pero no aporta lo suficiente como para que merezca la pena en la mayoría de los casos. Después de todo, no sirve de mucho golpear al enemigo cuando tienes proficiencias como el Clérigo.

Es divertido experimentar con esta build, pero no esperes que esté a la altura de otras multiclases de Clérigo.

Lista F

Todas las clases

Si estás buscando multiclase usando todas las clases disponibles, entonces te la verás difícil. No obtendrás nada bueno de esto y te recomendamos que no lo hagas. Pero, si quieres un personaje mixto que pueda hacer un poco de todo, hazlo.

Estas son las mejores opciones multiclase de este gran título. Te serán muy útiles mientras subes de nivel a tu personaje. Acá podrás ver más guías:

