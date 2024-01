Personajes de Baldur’s Gate 3 en Tinder: así serían sus biografías

Una jugadora de Baldur’s Gate 3 tomó Twitter/X para crear uno de los hilos más originales y graciosas que vas a poder encontrar. Acá tomó biografías reales de Tinder y las relacionó con los personajes del mundo de BG3. Sigue leyendo y conoce estas cómicas comparaciones.

Larian Studios merece un reconocimiento con Baldur’s Gate 3, más allá del Juego del Año por The Game Awards, y esto lo decimos porque se nota el nivel de detalle y cuidado que han tenido no solo con el mundo en general o las acciones de los jugadores, sino por los personajes, sus personalidades y diálogos.

Es debido a esto que muchos jugadores sienten una especie de afecto por ellos, creando así hilos maravillosos en plataformas como Reddit o X.

Ahora, una jugadora se tomó el tiempo de buscar biografías de personas reales en Tinder para asociarlas con Personajes de Baldur’s Gate 3 ya que, según ella, así se leerían sus descripciones.

Si alguna vez has querido saber cómo serían las biografías de los personajes de Baldur’s Gate 3 en Tinder, esto es lo más cercano a saberlo.

Así serían los perfiles de personajes de Baldur’s Gate 3 en Tinder

La usuaria de X/Twitter, @Mmartagr99, tomó la plataforma para hacer un curioso hilo. En este, toma biografías de Tinder de personas reales y las asocia a los personajes de BG3. Acá vas a poder leer el hilo completo:

Los jugadores no podían creer lo acertado de cada una de las descripciones, así como de algunos momentos realmente graciosos que mínimo van a sacarte una sonrisa. El post original títulado “Personajes de Baldur’s Gate III as biografias que me encuentro en Tinder” se volvió viral en la comunidad debido a su creatividad.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, diciendo cosas como “Pero y esta mARAVILLA”, “El de Astarion es 100% él” o “El de mustio me ha matao JAJA”.

Algunas de las descripciones más aleatorias y graciosas son la de Astarion: “El rompe tangas mami (emoji de diablillo)“, Mustio: “Me encanta ser un bebé (pañales, chupete, body, biberón, etc), vestirme y comportarme como uno (…) Busco una chica que le interese ser bebé conmigo)” o Shadowheart: “Me gusta el ajo y me da asco la autoridad“.

Si amas Baldur’s Gate 3 y te quieres reir un rato, esta hilo está hecho para ti.