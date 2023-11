¿Qué hace que un acompañante sea popular en Baldur’s Gate 3? Un jugador lo revela

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha descubierto qué hace que un acompañante sean más popula que otro, y todo residiría en su historia.

A pesar de todo lo que tiene por ofrecernos Baldur’s Gate 3, el aspecto que más destaca del juego son los acompañantes. Y es que tenemos un amplio abanico de diferentes personalidades con las que podemos explorar el mundo y darnos amorcito. Además, cada una de ellas cuenta con un guion y unas interpretaciones estelares.

Sin embargo, es inevitable que algunos de estos personajes sean más populares que otros. Asimismo, puede ser difícil encariñarnos de algunos miembros del grupo como Wyll y Halsin cuando todo el mundo adora a Astarion y Corazón sombrío.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con este contexto, un jugador decidió analizar la diferencia entre cada uno de los miembros del grupo más utilizados y llegó a la conclusión de que la gran razón por la que los personajes se hacen tan populares reside en su historia.

Estos son los motivos por lo que los compañeros de Baldur’s Gate 3 son más populares que otros

En un post en el subreddit de Baldur’s Gate 3, un jugador explicó: “Veo a menudo que Wyll está al final de la clasificación de compañeros y demás, pero creo que una de las principales razones es que durante todo el juego es una persona estoica a la que no le pasa nada. Por el contrario, el resto de compañeros se abren a nosotros”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Rápidamente los usuarios discutieron qué aspectos de la historia como la relación de Gale con Mystra y el conflicto de Corazón sombrío con el culto a Shar los hacen más vulnerables y comprensibles para los jugadores. Mientras tanto, personajes como Wyll y Halsin no tenían ese ritmo argumental.

Otro jugador añadió que le parecía que Wyll tenía poca influencia en su propia historia en comparación con los demás miembros del grupo:

“Lo que has dicho y el tema de la agencia es lo que veo el mayor problema de Wyll. Son más visibles porque todos los demás compañeros consiguen abrirse y decidir sus caminos por sí mismos si te mantienes al margen y les dejas tomar sus propias decisiones. Wyll, sin embargo, no se abre y no puede elegir. Es una oportunidad perdida para un personaje que podría tener arcos [argumentales] fascinantes”.

El artículo continúa después del anuncio.