La Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3: armas ceremoniales y Emblema del Maestro del Amanecer

La Sangre de Lathander es una misión opcional pero muy importante en Baldur’s Gate 3, ya que podrás conseguir un arma que te será excepcionalmente útil más adelante. Aquí te explicamos cómo activar la misión, cómo encontrar las armas ceremoniales y conseguir el Emblema del Maestro del Amanecer.

Durante tu viaje por Baldur’s Gate 3, tendrás que visitar el crèche Githyanki para avanzar, no solo en la historia principal, sino en la misión de Lae’Zel. El crèche está ubicado en un antiguo Monasterio que esconde más de un secreto. Uno de ellos es La Sangre de Lathander, algo que es mucho más importante de lo que crees si quieres sobrevivir en Baldur’s Gate 3.

En este artículo te contamos cómo activar la misión, reunir las armas ceremoniales y conseguir el Emblema del Maestro del Amanecer. Todo para obtener La Sangre de Lathander.

Contenido

LarianStudios

Cómo activar la misión La Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3

Una vez avances hacia el Acto 2, tendrás que decidir si quieres tomar el camino del Paso de la Montaña o el Underdark. Si bien te recomendamos hacer los dos antes de avanzar a las Torres Alzaluna, es en el Paso de la Montaña donde encontrarás la misión de La Sangre de Lathander.

Deberás dirigirte al crèche Githyanki, situado en el viejo Monasterio de Albarrosa. Hay varias formas de activar la misión, y aunque pueden pasarse por alto, son muy sencillas.

Por un lado, puedes encontrar una estatua de la diosa Lathander antes de la entrada. Aquí deberás leer la placa que te habla sobre La Sangre de Lathander. Hay que resaltar que siempre hay que leer las placas en Baldur’s Gate 3.

Otra opción es abrirte paso por el Monasterio a través de una grieta en la pared. Llegarás entonces a una cristalera en el suelo que te hablará de cuatro Maestros del Amanecer y sus armas ceremoniales. Verás que hay una espada ceremonial en un altar. Ignora esa espada, aunque puedes tomarla igualmente, pero será necesario que esté en el altar para completar la misión.

Cómo encontrar las armas ceremoniales

LarianStudios

Con la espada ceremonial en su lugar, tendrás que encontrar otras tres armas: El mazo, el martillo de guerra y el hacha de batalla.

Mazo Ceremonial

Si has llegado hasta la cristalera en el suelo, probablemente ya te hayas enfrentado a un grupo de Kobolds borrachos. Si no ha sido así, tendrás que volver para hacerles frente, si es que quieres conseguir la Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3.

Uno de los Kobolds dejará por botín el mazo ceremonial. Quizás lo pasaste por alto antes, ya que no es un arma demasiado buena. Pero será muy necesaria para esta misión. Recógelo y continúa hasta la siguiente arma.

Martillo de Guerra Ceremonial

Tendrás que subir a lo más alto del Monasterio de Albarrosa para hacerte con el Martillo de Guerra Ceremonial. En lo alto, verás un nido con dos águilas gigantes. No importa cómo interactúes con ellas, lamentablemente tendrás que atacarles y derrotarlas. Solo así podrás acceder al nido y hacerte con el Martillo de Guerra.

Hacha de Batalla Ceremonial

Desde la cristalera y los altares, verás un hueco por una ventana rota con el que podrás acceder a una habitación cuya puerta está encantada. En el interior hay un Guardián de la Fe que no te atacará al principio, pero al que tendrás que derrotar para hacerte con el Hacha que guarda a sus pies.

Reunidas las tres armas, es el momento de volver a la sala de los altares.

Consigue el Emblema del Maestro del Amanecer

Tendrás que colocar las armas en los altares correspondientes. Puedes usar la cristalera y su descripción para saber dónde va cada una. También puedes ver a qué altar corresponde cada arma a continuación:

Maestro Stockhold – Maza Ceremonial

Maestro Seed – Martillo de Guerra

Maestro Vaseid – Hacha de Batalla

Con ello, y con la espada en el altar de Welkinglory, verás que se abre un pequeño hueco en la pared. Ahí encontrarás una bolsa, y en su interior, el emblema del Maestro del Amanecer.

Pero antes de hacerte con La Sangre de Lathander, hay algo más que deberás hacer en Baldur’s Gate 3. Sigue leyendo.

Adéntrate en el crèche Githyanki

LarianStudios

Ahora tendrás que volver a la misión principal y acceder al sótano del monasterio. Aquí te recomendamos que no le digas a los Githyanki que tienes el Artefacto que andan buscando. Habla con la capitana Kith’rak Therezzyn. Este personaje tiene una gema que necesitarás para desbloquear la barrera y entrar a la Cámara del Inquisidor. Hay dos formas de conseguir ese “Fragmento Gith”: por un lado, puedes intentar robárselo a Kith’rak Therezzyn. Por otro… Bueno, yo elegí violencia.

Puede ser una batalla complicada, porque no estará sola. Pero si sobrevives a la pelea, podrás conseguir buen equipo de su cadáver y el de sus aliados. Además de hacerte con el Fragmento que necesitas.

Desbloquea la barrera y sigue avanzando.

Estatuas que miran al sol

Aquí también tienes dos opciones. Puedes encargarte (de la manera que consideres) del Comandante Ch’r’ai W’wargaz, o bien puedes ignorarle y dejarlo para después. Elijas lo que elijas, para continuar con La Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3, tendrás que ir a la sala situada al oeste, donde verás dos estatuas de Lathander.

Al leer las placas de las estatuas, verás que una está “dando la bienvenida al sol”, mientras que otra “se despide del sol”. Esto es lo que te indica la posición en la que deben estar las estatuas. Podrás mover la estatua de la derecha sin mayor problema. Colócala mirando hacia la entrada de la sala.

Para la de la izquierda, sin embargo, tendrás que superar una tirada de Fuerza. O bien, y esto es lo que me funcionó a mí, usa una botella de grasa para poder moverla fácilmente. Tendrás que situar esta estatua mirando hacia el oeste.

Una vez ambas estatuas miren a la dirección correcta, se abrirá un templo. Y pasamos al siguiente rompecabezas.

Desbloquea las trampas para obtener La Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3

A continuación tendrás varias trampas y barreras que desarmar. Te recomendamos llevar a Astarion en el equipo para desactivar trampas más fácilmente. También tendrás que romper algunos cristales, y para ello te recomendamos a Lae’Zel o a Karlach, que puedan acabar con esos cristales rápidamente.

El primer cristal lo verás nada más llegar a la primera barrera. Rómpelo para desbloquear la barrera y avanza con Astarion para desactivar la trampa en el suelo.

El segundo cristal podrás verlo detrás de un pequeño camino en forma de U. Lleva a un solo personaje hasta allí para romperlo.

El tercer cristal está un poco oculto, pero lo verás si giras la cámara hacia el lado contrario de donde rompiste el segundo cristal.

Una vez hecho esto, podrás interactuar con una ranura en la que colocar el Emblema del Maestro del Amanecer. Con ello, desactivarás todo el sistema de seguridad y te hará con el arma La Sangre de Lathander.

Si has llegado hasta aquí sin haber conseguido el Emblema, también podrás superar el sistema de seguridad con algunas tiradas de más. Pero con ello puedes provocar la destrucción del Monasterio. Así que, ya que me he currado esta guía, coge el maldito Emblema.

¿Qué es La Sangre de Lathander en Baldur’s Gate 3?

LarianStudios

La Sangre de Lathander es un mazo de Baldur’s Gate 3 que es extremadamente útil y muy importante de cara a lo que te espera en Torres de Alzaluna. Para empezar, es un arma con luz que puede iluminar partes oscuras. Si llevas un clérigo o a Corazón Sombrío en el equipo, es muy buen arma para ellos.

Lo más importante de este mazo es que cuenta con el hechizo Luz solar. Un hechizo que puede hacer mucho daño y que puede acabar instantáneamente con criaturas de las sombras. Bichejos a los que te vas a encontrar muy pronto en el juego.

Y hasta aquí nuestra guía, esperamos que te haya sido útil. Echa un vistazo a nuestra sección de Baldur’s Gate 3 para conocer más sobre el juego.