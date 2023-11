Symphony of the Realms: todo sobre el concierto de Baldur’s Gate 3 en vivo

Tanto si eres bardo en Baldur’s Gate 3 como si no nunca está de más deleitarse los oídos con la increíble banda sonora del juego, sobre todo, si es en vivo como lo hará en concierto Symphony of the Realms.

Llegados a este punto no es ninguna sorpresa afirmar que Baldur’s Gate 3 es uno de los grandes juegos de 2023. Su éxito ha sido tan abismal que ha dejado de piedra incluso a sus propios desarrolladores.

Sobre el papel, Dungeons & Dragons podría parecer un juego completamente de nicho, pero Baldur’s Gate 3 ha explotado en popularidad y en atención sobre el juego.

Para celebrar ese éxito, Larian Studios y el compositor de la banda sonora de Baldur’s Gate 3, Boris Slavov, están trabajando para ofrecer un concierto en directo con la música del juego. Game Music Festival ha anunciado el evento a través de Twitter y lo ha bautizado con el nombre de Symphony of the Realms (Sinfonía de los reinos).

Baldur’s Gate 3 anuncia un concierto en vivo de su banda sonora con Symphony of the Realms

La banda sonora de Baldur’s Gate 3 se interpretará en directo en concierto por primera vez en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres el 4 de mayo de 2024. Será interpretada por la Philharmonia Orchestra y el Hertfordshire Chorus bajo la dirección de Robert Kurdybacha.

La página web del lugar describe el evento como “una noche de baladas y bardos” e invitan al público a dejarse “hechizar por la cautivadora música de Baldur’s Gate 3“.

Larian Studios

El evento forma parte del 2024 Game Music Festival, que también ofrecerá un concierto similar con música de The Last of Us. The Sounds of the Fireflies (El sonido de las luciérnagas), como se conoce a ese evento, tendrá lugar el mismo día que Symphony of the Realms.

La guinda de la experiencia es la oportunidad de conocer al compositor de Baldur’s Gate 3, Boris Slavov.

