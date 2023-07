¿Tendrá Baldur’s Gate 3 DLC?

Aunque Baldur’s Gate 3 saldrá a la venta en agosto, la expectación en torno al juego es enorme, por lo que una parte de la comunidad del juego ha empezado a preguntarse si tendrá o no DLC una vez se haya lanzado el esperado título.

Tal y como marchan las cosas, Baldur’s Gate 3 está empezando a convertirse en uno de los juegos más importantes de 2023. Y es que este título, lleva dentro del punto de mira de muchos desde su acceso anticipado en 2020.

Sin embargo, con el lanzamiento completo a la vuelta de la esquina, la comunidad quiere disfrutarlo al máximo y experimentar todo lo que pueda este RPG. En esta línea, muchos jugadores han empezado a preguntarse si Baldur’s Gate contará con contenido extra a través de un DLC una vez el juego se haya lanzado de forma oficial.

Esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre ello.

¿Contará Baldur’s Gate 3 con algún DLC?

Al momento de escribir estas líneas, Baldur’s Gate 3 no ha hecho ningún comunicado sobre la salida de un DLC. Los desarrolladores no han proporcionado hasta el momento ningún tipo de información concluyente sobre si pretenden lanzar algún tipo de contenido posterior al juego o no.

Sin embargo, desde el punto de vista de la comunidad, un DLC sería una ampliación muy buena para el título. Sobre todo, porque el juego de mundo de Dragones y Mazmorras es enorme y siempre hay contenido que puede añadirse.

Por ello, a nadie le debería de sorprender si en un futuro Baldur’s Gate 3 se llena de contenido a través de DLC como hechizos, localizaciones, personajes y misiones. ¿Tendríamos incluso algún romance extra?

No obstante, también cabe la posibilidad de que los desarrolladores consideren que no necesita ningún DLC. Pase lo que pase, actualizaremos la noticia en el momento en que tengamos más información al respecto.