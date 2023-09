Tier list mejores Compañeros en Baldur’s Gate: Astarion, Shadowheart, Karlach y más

Baldur’s Gate 3 cuenta con un montón de Compañeros que pueden unirse a los jugadores en su viaje, pero saber cuáles son los mejores para añadir y mantener en tu grupo puede ser un poco abrumador, así que hemos elaborado una lista de los mejores Compañeros del juego.

Baldur’s Gate 3 de Larian Studios es un RPG masivo en el que los jugadores pueden disfrutar de un profundo sistema de personalización con multitud de clases y subclases con las que experimentar, así como de cientos de horas de contenido para disfrutar, incluida la historia principal y un montón de actividades adicionales.

Aunque es una gran aventura, desde luego no es fácil, y el combate puede ser especialmente complicado en el juego, por lo que tener a tu lado a los Compañeros adecuados puede mejorar fácilmente tu experiencia en la batalla, así como en el mundo en general, ya que pueden ayudarte con los puzles y en determinadas conversaciones.

Aquí tienes un resumen completo de los mejores Compañeros de Baldur’s Gate 3 que deberías considerar añadir a tu grupo.

Todos los compañeros de Baldur’s Gate 3

Larian Studios

Actualmente, hay 10 compañeros diferentes en Baldur’s Gate 3, cada uno con su propia clase, personalidad y especialidades:

Astarion

Corazón Sombrío

Gale

Lae’zel

Wyll

Karlach

Halsin

Minthara

Minsc

Jaheira

Tier list de Compañeros de Baldur’s Gate 3

Naturalmente, antes de actuar según esta tier list, merece la pena jugar con el compañero que creas que más te va a gustar tener cerca, y que encaje con la clase y el grupo que hayas elegido, pero estas listas pueden facilitarte un poco las batallas si seleccionas algunos de los mejores compañeros.

S = Los mejores compañeros para jugar. Son versátiles, fuertes y sirven para la mayoría de los combates o conversaciones.

A = Estos compañeros son estupendos para tenerlos en tu equipo. Puede que no sean los más fuertes, pero son eficientes y eficaces.

B = Aunque no son los mejores compañeros del juego, pueden ayudar en un apuro dependiendo de tu estilo de juego.

F = No son especialmente eficaces y pueden complicar relativamente el juego.

TIER COMPAÑERO S Corazón Sombrío, Astarion, Karlach A Gale, Wyll, Lae’Zel B Halsin C Minthara, Jaheira Aún nos queda por añadir a Minsc, con quien no nos hemos encontrado todavía

Tier S

Corazón Sombrío

Los clérigos son una gran clase por sí mismos, pero combinados con su naturaleza despreocupada y su constante necesidad de decir lo que piensa, Shadowheart proyecta esa clase a nuevas cotas. Es una luchadora y sanadora fantástica en combate, lo que le permite encajar en tu grupo sea cual sea su composición.

Además, es muy fácil llevarse bien con ella y encontrarla, lo que significa que los jugadores pueden entablar rápidamente un romance o simplemente ser grandes amigos, según lo que prefieran.

Astarion

Es difícil resistirse a Astarion en Baldur’s Gate 3, ya sea por su encanto vampírico o por el puro carisma que atesora. En cualquier caso, Astarion es divertido, extremadamente coqueto y la cantidad justa de problemas para despertar el interés de cualquier jugador de D&D.

En cuanto al combate, no hay nada tan útil como tener un pícaro a tu lado. Esos ataques furtivos pueden ser mortales y la habilidad de sigilo te permite escabullirte donde y cuando lo necesites, ideal para cualquier situación.

Karlach

Karlach es ideal para un grupo si les falta un tanque o un luchador competente, tiene toneladas de salud, un daño enorme con sus ataques y la capacidad de golpear varias veces.

Puede que no tenga mucha versatilidad, pero todos los grupos necesitan un tanque y ella lo es. Si te falta daño o alguien que absorba los golpes, Karlach es la Tiefling adecuada.

A-Tier

LarianStudios

Gale

Al conocer a Gale, puede parecer que es un hechicero un poco torpe, pero cuando lo exploras a fondo en combate, queda claro que es extremadamente hábil. En definitiva, Gale es versátil, hábil y, aunque escuálido, es un gran combatiente si te faltan hechizos en tu grupo.

Claro que necesitar siempre absorber objetos mágicos puede ser bastante molesto, pero si necesitas llenar el vacío de magia, él es tu hombre. Además, podrás eliminar esa molesta condición suya cuando pases por el Underdark.

Wyll

Aunque Astarion es ciertamente carismático, no tiene una estadística de carisma muy alta. Sobre todo si lo comparamos con Wyll. Como Brujo, hablar es su habilidad principal, lo que le hace perfecto para cualquier grupo en el que falten habilidades conversacionales. Después de todo, luchar está muy bien, pero ser capaz de hablar para salir de ello es perfecto en algunos casos.

En cuanto al combate, puede que no tenga la mayor cantidad de hechizos, pero es un luchador competente y puede ser bastante útil, incluso si sólo utilizas Estallido arcano cada vez. Por algo se le considera uno de los mejores hechizos de D&D.

Lae’zel

En un aspecto típico, Lae’zel es una compañera perfecta. Es una fantástica Luchadora con múltiples ataques a medida que sube de nivel y también te dará una buena posición entre los demás Githyanki. Además, es fácil de controlar y no necesitas hacer ninguna misión complicada para hacerte con ella.

Sin embargo, su raza puede resultar un problema en algunas conversaciones y charlar con ella a menudo puede parecer una tarea en lugar de una bendición. Seguro que algunos la adoran, pero existen opciones mucho más amables.

Tier B

Larian Studios

Halsin

Es bastante divertido luchar con Halsin y es extremadamente versátil, ya que aporta poderosos hechizos, útiles formas salvajes y una gran personalidad.

El único problema es que hay opciones mejores. En Baldur’s Gate 3, los druidas son los maestros de todo, pero no de nada. Curan pero no especialmente bien fuera de Curar Heridas, tienen hechizos poderosos pero no montones, y pueden luchar cuerpo a cuerpo con Forma Salvaje pero no infligen ese daño demencial que vemos en otras clases. Es genial, pero otros son mejores.

Tier C, la parte de la tier list de Compañeros que es mejor evitar en Baldur’s Gate 3

Minthara

Minthara está atascada en este tier por dos razones. La primera es su lucha. Como paladín, tiene grandes ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, pero al igual que Halsin, no destaca en nada en concreto. Si buscas una sanadora, entonces Corazón Sombrío es tu compañera. Si lo que buscas es una luchadora, mira a Lae’zel, no a Minthara.

La segunda razón es el hecho de que es probable que la mayoría de los jugadores ni siquiera se hagan con ella. Reclutarla significa que tendrás que ir contra la Arboleda de los Druidas y podría hacer que perdieras a otros compañeros, por lo que muchos optan por matarla.

Jaheira

El caso de Jaheira es el mismo que el de Halsin, con el extra de que si la reclutas, ya tienes dos Druidas en tu campamento. En habilidades, la situamos en el mismo nivel de la tier list de compañeros que Halsin, con la desventaja de que es del Círculo de la Tierra, algo peor que el de la luna en Baldur’s Gate 3.

Con esto, a nuestra tier list de Compañeros aún le falta Misc, y es que el Bárbaro aún no ha aparecido en nuestras partidas. Pero actualizaremos este artículo cuando sepamos más sobre él.

