Beta multijugador de Modern Warfare 3: Fechas, plataformas, cómo jugar, más

Sledgehammer Games por fin ha revelado cuándo podrán los fans echarle el guante a Modern Warfare 3 durante la Gamescom 2023. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las próximas fechas de la beta.

Como parte del evento de presentación de Modern Warfare 3, Sledgehammer Games reveló una lista de cambios muy esperados por los fans. La votación de mapas, un minimapa clásico y los zombis regresan tras desaparecer de la serie. Y después de especulaciones, ahora sabemos oficialmente que MW3 incluirá los 16 mapas icónicos de MW2 (2009) en su lanzamiento.

Pero gran parte del juego sigue rodeado de misterio. En la Gamescom 2023, el panorama se aclaró un poco, ya que Sledgehammer Games mostró gameplays de la campaña, anunció COD Next y reveló las fechas de la beta.

Veamos cómo puedes jugar a Modern Warfare 3 antes de tiempo.

Fechas y plataformas de la beta de Modern Warfare 3

Estas son las fechas oficiales de la beta de Modern Warfare 3.

6-7 de octubre: Acceso anticipado de PlayStation a la beta de MW3

Acceso anticipado de PlayStation a la beta de MW3 8-10 de octubre: MW3 beta abierta PlayStation

MW3 beta abierta PlayStation 12-13 de octubre: Acceso anticipado a la beta de MW3 para Xbox y PC + beta abierta para PlayStation

Acceso anticipado a la beta de MW3 para Xbox y PC + beta abierta para PlayStation 14-16 de octubre: MW3 beta abierta en todas las plataformas

Cada periodo beta empezará y terminará a las 19:00 hora española.

La beta estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

PlayStation Plus no es necesario para jugar en PlayStation. En cuanto a Xbox, Xbox Game Pass Core solo es necesario para el periodo de acceso anticipado de Xbox y no para el periodo de beta abierta de Xbox. Mientras tanto, los jugadores de PC necesitan una cuenta de Battle Net o Steam.

Cómo jugar a la beta de Modern Warfare 3

Todos los jugadores de MW3 podrán acceder al juego durante los periodos de beta abierta. Sin embargo, reservar MW3 permite acceder a la beta anticipada, dependiendo de la consola elegida. Los pedidos anticipados digitales inscriben automáticamente a los jugadores en la beta, mientras que los que hagan un pedido anticipado de una copia física obtendrán un código de beta canjeable.