Call of Duty Modern Warfare 3: ¿se puede jugar en modo cooperativo?

Con el lanzamiento de Modern Warfare 3, el nuevo capítulo de la saga Call of Duty, los jugadores están ansiosos por conocer un posible modo cooperativo para formar equipo con amigos y enfrentarse juntos a la historia principal del título. si también tienes la curiosidad, acá están todos los detalles de la campaña.

MW3 está prácticamente “recién sacado del horno” y aunque ya lleva su tiempo, presenta una apasionante campaña repleta de caras conocidas, así como una gran variedad de modos multijugador que todos pueden explorar.

Sin embargo, si quieres vivir la historia de Call of Duty junto a tus amigos, quizá te interese saber si la campaña de Modern Warfare 3 incluye una función cooperativa.

Con esto en mente, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el modo cooperativo en la campaña de Modern Warfare 3.

Activision ¿Se puede jugar en modo cooperativo en MW3?

¿La campaña de Modern Warfare 3 ofrece modo cooperativo?

No, la campaña de Modern Warfare 3 no ofrece modo cooperativo. Lo mismo ha ocurrido con las anteriores campañas de MW. La más reciente entrega se enfoca en ser una experiencia para un solo jugador, en la que continuarás la historia justo donde la dejaste en MW2.

En esta historia, te encontrarás con personajes como el capitán Price, Ghost, Soap, Makarov, Gaz y Alejandro.

Sin embargo, la campaña de Modern Warfare 3 no es en absoluto un RPG. Esta está orientada a misiones en las que podrás encarnar a cualquier personaje dependiendo de lo que el título te obligue a hacer.

De ahí que, en primer lugar, haya muy poco margen para una campaña cooperativa. Esto no significa que no haya ninguna posibilidad de jugar en modo cooperativo en Call of Duty. Recordemos que Modern Warfare 2 tiene Spec Ops e incursiones que son experiencias cooperativas.

Por ahora, no está claro si Modern Warfare 3 tendrá esos modos o no. Sin embargo, si hablamos de la campaña, tendrás que jugarla en solitario desde el principio y no creemos que a estas alturas eso vaya a cambiar.

Y con esto concluimos el tema. Si quieres enterarte de más noticias sobre Modern Warfare 3, en Dexerto tenemos muchas guías disponibles para ti.

