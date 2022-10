Campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2: ¿cuánto dura y cuántas misiones hay?

Call of Duty: Modern Warfare 2 por fin ha salido en acceso anticipado, lo que significa que la campaña ya es jugable. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la duración de la campaña y cuántas misiones hay.

Después de que Activision reiniciara la franquicia Call of Duty con el primer Modern Warfare en 2019, el juego volvió a ser un éxito instantáneo. Ahora es el momento de que la secuela supere todos los récords y establezca un legado propio.

Tradicionalmente, las campañas de los juegos de Call of Duty no han sido demasiado largas y, en esta ocasión, no es diferente. La duración de las campañas de COD ha rondado siempre las 10 horas, pero nunca se ha sentido como que faltase mucho más contenido en el modo campaña.

Si te preguntas cuánto dura Call of Duty: Modern Warfare 2 y cuántas misiones tiene, tenemos todas las respuestas para ti.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2?

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 dura aproximadamente entre 7 y 9 horas. Como hemos mencionado antes, la historia es más corta que la de la mayoría de los juegos recientes para un solo jugador.

Sin embargo, si eres de lo que te gusta completar absolutamente todo del juego necesitarás más tiempo para terminar y explorar todos y cada uno de los rincones del juego. También se reduce al nivel de dificultad en el que jugaremos la campaña. Un nivel de dificultad más alto significa que nos enfrentaremos a una IA más dura, lo que en última instancia supondrá más tiempo para completar el juego.

Dicho esto, se ha filtrado que la última iteración del shooter en primera persona tendrá un DLC de campaña más adelante en 2023. En caso de ser cierto, es de esperar que el tiempo de juego aumente aún más.

¿Cuántas misiones hay en la campaña?

La campaña del nuevo juego de Call of Duty se divide en un total de 17 misiones. Al igual que los anteriores títulos de CoD, algunas de estas misiones serán más largas de lo habitual, mientras que otras terminarán en cuestión de pocos minutos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber sobre la campaña del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2.