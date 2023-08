Cómo conseguir los operadores de Savage, Nicki Minaj y Snoop Dogg en Warzone 2

Los artistas 21 Savage y Nicki Minaj se unen a Snoop Dogg en Warzone 2 y Modern Warfare 2, y te contamos cómo podemos conseguir los paquetes de operador.

A lo largo de los últimos años, Call of Duty se ha puesto las pilas en cuanto a los crossovers y hemos tenido colaboraciones tan variopintas como Jigsaw, Godzilla o Ataque a los Titanes. No obstante, el equipo no se ha querido quedar ahí y aumentar la lista.

De cara a la temporada 5 ya sabemos que llegarán otros paquetes de operadores que pondrán todo patas arriba. En esta ocasión nos vamos al hip hop con tres caras bastante conocidas dentro del panorama.

21 Savage, Nicki Minaj y Snoop Dogg estarán disponibles en Warzone 2 y Modern Warfare 2 y te traemos, todo todito para que sepas cómo conseguirlos.

Cómo conseguir a Snoop Dogg como operador en Warzone 2

El primero en dar el pistoletazo de salida a la Temporada 5 es Snoop Dogg. Tras su debut en Call of Duty Vanguard el año pasado, Snoop Dogg vuelve tanto a Warzone 2 como a Modern Warfare 2.

El paquete de Snoop Dogg ya ha sido desvelado y viene repleto de los siguientes accesorios:

Diseños alternativos predeterminados de Snoop Dogg y “D-O-Double G”.

Plano del arma rifle de asalto “Life of Da Party”

Plano de arma SMG Toke Force 141

Plano de arma de arma de mano “Salvaje y libre”

Movimiento de remate “Snoop Hustle”

Diseño de vehículo con portón trasero “High Rider”

Colgante de arma “Death Row Records”

Pantalla de carga “A Snoop Thang”

Emblema “Snoop”

Aunque todavía no se ha fijado el precio de este paquete lo más probable es que tenga el habitual precio de ellos 2 400 puntos CoD al que Activision nos tiene acostumbrados.

Cómo conseguir la skin de operador de Nicki Minaj en Warzone 2 y Modern Warfare 2

Paralelamente, Nicki Minaj se estrenará por todo lo alto en Warzone 2 en la primera mitad de la temporada 5.

Al igual que el resto de paquetes, Nicki Minaj se podrá comprar en la tienda de Warzone 2 y Modern Warfare 2 en cuanto llegue, y probablemente tendrá un precio de unos 2 400 puntos CoD.

Cómo conseguir el paquete de operador de 21 Savage en Warzone 2 y Modern Warfare 2

Por último, 21 Savage llegará a Call of Duty como parte de la actualización de la temporada 5 Recargada aproximadamente a mitad de la temporada actual. Aunque en el momento de escribir estas líneas no se conoce la fecha exacta de lanzamiento, en las próximas semanas tendremos más noticias.

Cuando 21 se una al juego, su paquete de Operador personalizado estará disponible para su compra en la tienda de Warzone 2 y Modern Warfare 2. Asimismo, el precio exacto aún no se ha fijado.

No obstante, tiene pinta de que el paquete de 21 seguirá la tendencia reciente y costará unos 2 400 Puntos CoD Points.

Actualizaremos la noticia en el momento en el que tengamos más información al respecto.