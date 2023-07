Cómo conseguir M13C en Warzone 2 y MW2 Temporada 5

El fusil de asalto M13C de Call of Duty es una variante más mortífera del M13B y llegará con Warzone 2 y Modern Warfare 2 Temporada 5. A continuación te explicamos cómo desbloquear el arma en el juego.

La Temporada 5 marca el debut de seis nuevas armas para los jugadores, de las cuales algunos esperan con impaciencia el fusil de asalto M13C. Este AR pertenece a la clase del M13B, pero inflige más daño que el introducido en la Temporada 1.

El M13C es la contrapartida .300 BLK del M13B y, como dicen los desarrolladores, “este rifle de asalto totalmente automático es versátil y contundente como arma principal o secundaria de apoyo al francotirador”.

Dicho esto, a continuación te explicamos cómo puedes hacerte con el fusil de asalto en Warzone 2 y Modern Warfare 2 Temporada 5.

¿Se puede desbloquear el fusil de asalto M13C en Modern Warfare 2 o Warzone 2 Temporada 5?

En el momento de escribir esto, no, no puedes desbloquear el fusil de asalto M13C en Modern Warfare 2 o Warzone 2 Temporada 5. Activision aún no ha revelado los requisitos para desbloquearlo.

Su blog oficial dice que será un arma de temporada, lo que significa que saldrá con la Temporada 5 Recargada. Así que puedes esperar que Activision deje caer algunas pistas en cuanto se acerque la fecha de lanzamiento de Reloaded para la segunda mitad de la Temporada 5.

El Rifle de Asalto M13B de la Temporada 1 obligaba a los jugadores a completar un desafío DMZ en el que debían derrotar a un fuerte enemigo de la IA en la zona de radiación. Sólo después podían saquear su cuerpo y extraer el plano del arma.

Aún no está claro si Activision tomará un camino similar o tiene planeado algo completamente distinto. Aunque el primer día de la Temporada 5, los jugadores podrán desbloquear el Rifle de Asalto FR Avancer y el Rifle de Francotirador Carrack .300 en Modern Warfare 2 y Warzone 2.