Cómo conseguir recompensas gratuitas por el tercer aniversario en Warzone 2

Infinity Ward celebra los tres años de Warzone con regalos diarios gratuitos en Warzone 2. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el evento de aniversario, incluido cómo reclamar cada recompensa.

La comunidad de Call of Duty ha podido echar un vistazo anticipado a lo que está por llegar en Modern Warfare 2 y Warzone 2 para la temporada 2 Recargada. Los usuarios del multijugador han estado pidiendo desde hace tiempo contenido nuevo e Infinity Ward ha escuchado las peticiones. Los desarrolladores han adelantado un nuevo mapa 6v6 y desvelaron tres modos clásicos que regresan como parte de la actualización de mitad de temporada.

Por otra parte, para los fans del battle royale, el evento Path of the Ronin de Warzone 2 recibe un nuevo capítulo, y Call of Duty anunció una sorprendente colaboración con las Tortugas Ninjas. El 10 de marzo también se celebra el tercer aniversario de Warzone. En el pasado, los miembros de la comunidad criticaron a los desarrolladores por no celebrar el segundo aniversario del juego.

Esta vez, han adoptado un enfoque diferente y han ofrecido a los fans recompensas gratuitas en Warzone 2 para celebrar el tercer año del juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los regalos y dónde conseguirlos.

Cómo reclamar las recompensas del tercer aniversario de Warzone 2

El 10 de marzo, Infinity Ward deseó un feliz cumpleaños a Warzone y avisó a los jugadores que si iniciaban sesión podrían reclamar recompensas gratuitas.

En las primeras notas del parche de la Temporada 2 Recargada, los desarrolladores afirmaron: “Para celebrar los tres años de Warzone, todos los jugadores recibirán objetos gratuitos a través de la Tienda del juego que tienen como temática los mapas, las temporadas y los recuerdos creados desde su lanzamiento sorpresa el 10 de marzo de 2020”.

Hay siete recompensas en total, y cada una será gratuita. Los regalos incluyen un plano de arma, tarjetas y mucho más.

Para reclamar los regalos, los jugadores deberán visitar la tienda del juego a diario durante la Temporada 2 Recargada. Os mantendremos informados cuando sepamos más sobre las recompensas específicas que los jugadores pueden reclamar.