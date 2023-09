Cómo conseguir todas las skins de Spawn en Warzone y Call of Duty Modern Warfare 2

Spawn, el popular personaje de Todd McFarlane, se ha apoderado de Modern Warfare 2 y Warzone con diferentes skins que los jugadores pueden lucir en sus partidas. A continuación te explicamos cómo conseguir todos los aspectos de Spawn en MW2 y Warzone 2 Temporada 6 – The Haunting.

Call of Duty ha revelado oficialmente la temporada final de Modern Warfare 2 y Warzone 2, que traerá una plétora de contenido emocionante para que los jugadores se sumerjan en él, incluyendo nuevos modos por tiempo limitado favoritos de los fans, cambios masivos en los mapas de todos los modos battle royale, Resurgence y multijugador, y mucho más.

Además, la Temporada 6 contará con emocionantes colaboraciones con queridos personajes de diversos medios, como series de televisión, películas y cómics. Entre estas colaboraciones se encuentra Spawn, el icónico antihéroe del Universo Image, creado por Todd McFarlane.

Spawn no solo tendrá su propio Operador en el juego, sino que los jugadores también tendrán la oportunidad de desbloquear versiones alternativas de él a través de las apariencias de Operador existentes. Así que, si te estás preguntando cómo conseguirlos, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Fecha prevista de lanzamiento de los aspectos Burned y Operario Nikto de MW2 y Warzone

Aunque aún no se han anunciado detalles, se espera que los aspectos Burned y Operario Nikto de Spawn se lancen a lo largo del evento The Haunting de Modern Warfare 2 y Warzone 2, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de octubre de 2023.

Cómo desbloquear a Spawn en Warzone 2 y Modern Warfare 2 Temporada 6

Activision

Para desbloquear la skin básica Operario de Spawn en Modern Warfare 2 y Warzone 2, los jugadores tendrán que comprar el Pase de Batalla de la Temporada 6 por 1100 CoD Points, que equivalen a 9,99 euros.

Como es un aspecto de nivel 0, estará disponible inmediatamente después de la compra del Pase de Batalla, una vez que se haya lanzado la Temporada 6.

Cómo desbloquear a Burned Spawn en Warzone 2 y Modern Warfare 2

A pesar de que Call of Duty no ha anunciado ningún detalle, se espera que el aspecto Operario de Al Simmons de Burned Spawn se desbloquee a través de un paquete de la tienda durante el evento The Haunting en Modern Warfare 2 y Warzone 2.

Cómo desbloquear a Nikto Spawn en Warzone 2 y Modern Warfare 2

El aspecto Nikto Spawn Operador debería poder desbloquearse a través de un paquete de la tienda durante el evento The Haunting de Modern Warfare 2 y Warzone 2, de forma similar al aspecto Spawn Burned del Operador Al Simmons de la Temporada 6.

Activision

Si las skins de Spawn se ponen finalmente a la venta a través de las tiendas de Modern Warfare 2 y Warzone 2 mediante paquetes, se espera que cuesten 2.400 puntos CoD cada uno, lo que equivale a 19,99 euros.

En resumen, esto es todo lo que necesitas saber sobre todos los aspectos de Spawn, incluidos Spawn Quemado y Spawn Nikto en Modern Warfare 2 y Warzone 2. Actualizaremos este artículo a medida que se revelen más detalles.

