¿Cómo funcionan los círculos en Warzone 2? Todo lo que necesitas saber

Warzone 2 está revolucionando la fórmula de battle royale al renovar por completo la forma en la que funcionan los círculos que cada vez se cierran más, brindando una nueva estrategia en las partidas. Aquí está todo lo que necesitamos saber sobre los círculos en Warzone 2.

El evento de Call of Duty: Next le dio a la comunidad un primer vistazo a Warzone 2, la continuación del exitoso Battle Royale de Call of Duty desarrollado por Infinity Ward. Pero la secuela no solo quiere expandir el juego base sino cambiar una de las mayores características centrales del género.

Si alguna vez hemos jugado a un battle royale como Fortnite o Apex Legends, los círculos del mapa a medida que va pasando el tiempo se van haciendo más y más chica obligándonos a movernos y a encontrarnos con el resto de jugadores para que haya pelea.

Y ahora está pensado para cambiarlo aún más.

Explicación de los círculos de los Warzone 2

Activision

Warzone 2 está abandonando la estructura estándar del battle royale donde un círculo grande se encoge para unir a todos los jugadores en toda una misma zona. Ahora en Warzone 2 se puede dividir en cuatro círculos más pequeños diferentes, todos separados por la nube de gas tóxica.

Estas divisiones son completamente aleatorias, lo que significa que cada partida puede variar de manera diferente dependiendo de dónde aterrizamos, cuántos círculos se forman y en qué círculo terminamos. A medida que avance el juego, cada círculo individual se reducirá, obligando a todos los equipos para luchar por el control del área.

La interfaz de usuario nos mostrará cuántos jugadores quedan en tu círculo específico, así como el estado de la partida. Esto nos ayudará a planificar nuestros próximos movimientos y decidir si es hora de saquear o de quitarnos de las zonas de visión.

Activision

Finalmente, hacia el final de la partida, todos los círculos más pequeños se irán moviendo y convergerán en solo un círculo. De esta forma, los escuadrones que queden terminarán en la misma área para luchar por la victoria.

Durante la trasmisión de Call of Duty Next, los desarrolladores de Infinity Ward explicaron que agregarían la mecánica en Warzone 2 y que la unión de círculos podría generar una batalla bastante espectacular.

“Es un giro al gameplay que creemos que terminará en un evento mundial genial”, explicó Joe Cecot, el codirector de diseño.

No obstante, tendremos que esperar hasta el 16 de noviembre para ver exactamente cómo funciona en las partidas.