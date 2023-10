¿Cuál es el tamaño descarga de la beta de Modern Warfare 3? Tamaño en PC y consola

Con la beta de Modern Warfare 3 activa, te traemos el tamaño del archivo en consola y PC para saber si tienes que dejar espacio en tu dispositivo para poder disfrutar de la nueva entrega del título.

Desde la confirmación por parte de Activision, la llegada de Call of Duty Modern Warfare 3 es inmensa. El primer vistazo al juego lo tendremos a través de la beta que estará disponible los fines de semana de este mes y que incluirán una gran cantidad de mapas, mecánicas y modos de juego.

No obstante, antes de sumergirnos en Modern Warfare 3 necesitaremos saber cuánto espacio va a ocupar en nuestro disco duro.

Esto es todo lo que sabemos sobre el tamaño de los archivos de la beta de MW3 y el tamaño del juego completo.

¿Qué tamaño tiene la beta de Modern Warfare 3?

Según Playstation Game Size, el paquete beta ocupa 24,813 GB en PS5. El tamaño variará en función de la plataforma, ya sea Xbox o PC. Sin embargo, la beta ronda los 24-25 GB en todas las plataformas.

No obstante, esto no es todo, ya que, para acceder a la beta, tendremos que descargar la app Call of Duty HQ, que añadirá unos 100 GB al tamaño del archivo. No obstante, nos podemos saltar este paso. Podremos acceder a la beta a través de MW2, lo que supondría unos 81 GB de espacio en disco, eso si ya lo tenemos instalado.

Activision aún no ha publicado los requisitos completos del sistema para Modern Warfare 3, pero es probable que necesitemos al menos 100 GB o más de espacio libre en disco para poder jugar a MW3 en PC.

Asimismo, mientras dure el ciclo de vida de Modern Warfare 3, el juego irá creciendo con las nuevas temporadas y contenido adicional, por lo que te recomendamos que tengas un poco más de espacio que solo el requerido.

Como no tenemos todos los detalles del tamaño final de MW3, actualizaremos la noticia una vez tengamos todos los datos.