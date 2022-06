¿Cuándo es Warzone Pacific Temporada 4 Recargada? Fecha de lanzamiento, contenido y mapas

Load More

Cuando tuvimos la actualización de la temporada 4 tuvimos una hoja de ruta que nos dio una idea de lo que podríamos esperar de la actualización de Recargada. No obstante, algunos podrían llegar más tarde, pero, en términos generales, parece que la gran mayoría lo haría.

Por lo general, las actualizaciones de Recargada llegan a la mitad de la temporada si no hay ningún tipo de problema o de retraso.

El 22 de junio Raven sacó la temporada 4 de Call of Duty Warzone trayendo nuevas armas como la UGM-8 y marco 5 así como un nuevo mapa llamado Bastión de la Fortuna. A pesar de que todavía es bastante reciente, parte de la comunidad ya tiene la mirada puesta en qué vendrá en la actualización Recargada.

La temporada 4 de Warzone ya está en marcha y el battle royale de Call of Duty ya tiene todo preparado para darle la bienvenida a la actualización Recargada que traerá todo tipo de contenido al juego. Para que no te pierdas de nada te traemos todo lo que tenemos que saber de ella.

by Paula González