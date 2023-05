¿Cuándo regresarán los dúos y los tríos a Warzone 2?

Warzone 2 comenzó a rotar ciertas opciones del escuadrón fuera del battle royale cada semana, por lo que muchos jugadores se están preguntando cuándo regresarán los dúos y/o los tríos al juego. Si es tu caso solo tienes que seguir leyendo.

El modo Battle Royale es el modo principal de Call of Duty Warzone 2 así como el más popular con diferencia. Las opciones para agruparse con amigos van desde solos, pasando por dúos y tríos, hasta escuadrones cuádruples. Naturalmente, si no nuestros amigos no están disponibles pues el sistema nos emparejará con un jugador aleatorio.

No obstante, no es la mejor opción ya que es mucho más difícil comunicarnos con desconocidos que con personas que conocemos. Por desgracia, últimamente se ha convertido en un gran problema ya que los desarrolladores empezaron a rotar las opciones del escuadrón para varios modos de juego que van cambiando cada dos semanas.

Debido a que muchos usuarios del juego no disponen de muhco tiempo libre, cada vez está siendo más habitual planear los momentos para jugar con los amigos. Sin embargo, es algo complicado si no sabemos qué opción aparecerá la semana que viene. Por ello, si quieres saber cuándo volverán los solos, dúos, tríos y escuadrón a Warzone 2 te despejamos todas las dudas.

¿Cuándo volverán los dúos y tríos a Warzone 2?

Activision y los desarrolladores de Warzone 2 aún no han anunciado cuándo volverán los dúos y tríos al juego, así que no hay fecha prevista para el regreso de estas opciones de escuadrón.

Raven Software publica cada miércoles en su Twitter oficial las opciones de escuadrón de cada semana.

Los dúos y tríos podrían volver en la rotación de la próxima semana. Aun así, con el nuevo plan de rotación nada está garantizado.

Actualizaremos la noticia nada más que tengamos nuevas actualizaciones sobre lo modos de juego por lo que ¡estad atentos!