Error de chat de voz en Modern Warfare 2: cómo solucionarlo

Los jugadores de Modern Warfare 2 han tenido problemas frecuentes con el audio del juego, sobre todo con el silenciamiento de jugadores enemigos o amigos. Esto puede ocurrir por varias razones. Lleguemos al fondo del asunto y veamos por qué ocurre y cómo solucionarlo.

El chat del juego es una de las funciones más importantes de Call of Duty, sobre todo si decides jugar online. Es un lugar donde los amigos pasan el rato y discuten sobre el juego, pero también donde se han producido algunas de las discusiones más brutales y letales.

En Modern Warfare 2 y Warzone 2, tienes la opción de silenciar a determinados jugadores y salas enteras, o desactivar por completo las comunicaciones, lo que da a los jugadores total autonomía para decidir con quién se comunican y con quién no en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El problema es que esto no siempre funciona según lo previsto. Algunos jugadores se encuentran con que no pueden anular el silencio de los amigos de su grupo, o no pueden escuchar las comunicaciones de muerte de los oponentes que podrían dar información importante. Afortunadamente, hay varias cosas que puedes hacer para corregirlo.

Pasos para corregir el error de chat de voz en Modern Warfare 2

Comprueba la configuración de audio

Puede parecer obvio, pero lo primero que debes comprobar es la configuración de audio. Abre tus ajustes, desplázate hasta Audio y, a continuación, desplázate hasta Ajustes de chat de voz.

Activision

A partir de aquí, debes comprobar que los siguientes ajustes están en orden:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Chat de voz: Activado

Canal de voz del juego: Todo el lobby

Volumen del chat de voz: 100 (o cualquier número que te permita oír el chat de voz)

Dependiendo de lo que quieras oír, deberías comprobar que el Chat de voz de Últimas palabras y el Chat de proximidad también están activados. Una vez hecho esto, si todo el mundo sigue silenciado, tendrás que buscar en otra parte.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Comprueba el canal de chat de voz

Después de hacer lo anterior, abre el menú social y desplázate hasta el chat de voz para asegurarte de que estás en el canal de chat de voz correcto.

Asegúrate de que estás conectado al chat de voz y de que no aparece la opción “Unirse al chat de voz”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

También puedes silenciar o anular el silencio de todos los jugadores a mitad de partida, así que puedes probar a hacerlo. Sólo tienes que abrir el marcador durante un partido y pulsar el botón “Silenciar/activar todos” en la parte inferior de la pantalla.

Si nada de lo anterior funciona, vale la pena salir del juego e iniciarlo de nuevo, ya que puede ser sólo un problema temporal.

Si esto no lo soluciona, puede que tengas que reinstalar el juego de nuevo, lo cual, aunque es un dolor, acabará siendo mejor que no poder hablar con tus amigos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con esto concluye todo lo que necesitas saber sobre por qué todo el mundo está silenciado en Modern Warfare 2. Si te ha parecido informativo, no olvides echar un vistazo a información de COD en DexertoES.