Error “Tus datos están dañados” en Warzone y MW3: solución y cómo evitar

La Temporada 1 ya está disponible en Modern Warfare 3 y Warzone, aunque algunos jugadores están recibiendo el mensaje de error “Tus datos están dañados” nada más empezar. A continuación te explicamos en qué consiste y cómo puedes solucionarlo fácilmente.

Tras meses de expectación, por fin ha llegado la Temporada 1. Con la gran actualización, Modern Warfare 3 se ha integrado con Warzone, aportando armas, mecánicas de movimiento y características de juego totalmente nuevas.

Sin embargo, el lanzamiento no ha ido exactamente según lo previsto. Mientras miles de personas intentan entrar, muchas se encuentran con un sorprendente error nada más empezar.

“Tus datos están dañados” es un mensaje de error que aparece a innumerables jugadores de Warzone y MW3, independientemente de la plataforma. Así que aquí tienes un resumen de lo que significa y cómo puedes solucionarlo fácilmente.

Cómo solucionar el error “Tus datos están dañados” en Warzone y MW3 Temporada 1

Solucionar el error “Tus datos están dañados” en MW3 y Warzone es tan sencillo como pulsar “Sí” cuando aparezca el mensaje en tu pantalla. Al hacerlo, evitarás instantáneamente el problema y podrás entrar directamente en el juego tras instalar la actualización de la Temporada 1.

La razón por la que aparece este mensaje de error parece deberse a un error en sí mismo. Apenas unos instantes después de que se lanzara el parche de la Temporada 1, los desarrolladores abordaron rápidamente el problema en Twitter, afirmando que los jugadores “pueden ver un mensaje de error incorrecto”. Uno que afirma que sus “datos están corruptos”.

Si ves este mensaje en particular, no tienes mucho de qué preocuparte, según han confirmado los desarrolladores. “Ten por seguro que tu rango, desbloqueos y compras no se perderán, aunque es posible que se restablezcan los Loadouts, la personalización y ciertos ajustes”.

Así que se trata simplemente de ignorar este error, en su mayor parte, y, en el peor de los casos, tener que cambiar algunos ajustes en los menús antes de volver a entrar.

Este mensaje de error sólo debería aparecer una vez en tu primer inicio de sesión y, evidentemente, no tendrá ningún impacto tangible en tus datos.

