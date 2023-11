¿Es Zombies free to play en Modern Warfare 3? Cómo jugar gratis

Con Modern Warfare 3 (el segundo) llega una versión totalmente nueva de la experiencia Zombies de CoD. Pero, ¿es esta versión única del modo muertos vivientes free to play?

Como continuación de Modern Warfare 2 del año pasado, la entrega de CoD de este año, Modern Warfare 3, nos devuelve al Modern Warfare 2 original en el aspecto multijugador. Confuso, ¿verdad? Pero junto a su campaña y su nostálgico multijugador, también incluye Zombies, hasta cierto punto.

CoD Zombies era un elemento básico de Treyarch, a menudo estructurado como la clásica experiencia basada en rondas, enfrentando a los jugadores a hordas de muertos vivientes con secretos repartidos por todo el mapa. Ahora, sin embargo, las cosas son un poco diferentes.

Dejando caer a los jugadores en un vasto mundo abierto, la experiencia Zombis es más grande que nunca. Aunque si lo que quieres es hacer eso y dejarte caer, ¿necesitas pagar el precio de la entrada de Modern Warfare 3?

¿El modo Zombies de Modern Warfare 3 es gratis?

Respuesta corta: no, la experiencia Zombies de Modern Warfare 3 no es gratis. Los jugadores tienen que comprar la versión completa de Modern Warfare 3 para acceder al modo de juego, aunque no tengan interés en la campaña o el multijugador.

Si eres un jugador experimentado de CoD, esto no debería sorprenderte. CoD siempre ha cobrado el precio completo por su componente Zombies, y la versión de este año claramente no es diferente.

Sin embargo, la tendencia podría cambiar en los próximos meses. Con la adquisición de Activision por parte de Microsoft ya resuelta, técnicamente no hay nada que impida al gigante de los videojuegos poner títulos de CoD en Xbox Game Pass. Aunque no parece que tengan prisa por hacerlo, podría ocurrir en algún momento de 2024.

Si así fuera, los jugadores de CoD podrían probar el modo Zombies de Modern Warfare 3 por el precio de una suscripción al Game Pass.