Esta es la SMG infravalorada de Warzone 2 que se ha convertido en un monstruo

Tras las mejoras que se han incluido en la temporada 6 de Warzone, el creador de contenido JGOD ha anunciado que la BAS-P es ahora mismo una de las mejores SMG del juego.

Si le has echado un vistazo a la actualización de equilibrio de armas de la temporada 6 de Call of Duty Warzone probablemente te preguntes qué ha cambiado exactamente en el meta.

El Lachmann Sub superaba con creces a cualquier otra SMG en temporada 5, y según WZ Ranked, la SMG fácil de usar sigue siendo la segunda arma más popular en la Temporada 6 después de haber evitado el nerfeo.

Algunos miembros de la comunidad creen que el hecho de que la Lachmann Sub no haya sido modificada la convierte en la mejor SMG indiscutible. Sin embargo, JGOD dejó claro a los jugadores a que no se adelantasen. Y es que, a falta de una mejora de la Lachmann Sub, los desarrolladores han otorgado mejoras muy necesarias a cinco SMG, una de las cuales es la BAS-P.

En muchos aspectos, la infravalorada SMG ya era bastante potente con la carga adecuada, pero la temporada 6 elevó el arma de corto alcance a un nivel completamente nuevo.

JGOD anuncia el BAS-P como la SMG de la temporada 6 de Warzone

Como nos tienen acostumbrados, cada nueva temporada tenemos cambios en las armas. En esta ocasión, el BAS-P ha visto cómo ha aumentado sus multiplicadores de daño en el cuello, torso y extremidades. Las plataformas web de estadísticas aún no han detallado qué implican exactamente estos cambios, pero JGOD hizo sus propias pruebas para descubrir cuánto ha mejorado la SMG.

El YouTuber llegó a la conclusión de que el BAS-P ahora puede matar en uno o dos disparos menos. No parece una gran diferencia, pero el BAS-P tiene ahora un TTK adecuado de 598 milisegundos por segundo, lo que lo equipara al Lachmann Sub y al ISO 45.

Utilizando las estadísticas de la Temporada 5 proporcionadas por TrueGameData, JGOD comparó el BAS-P con el Lachmann Sub y el ISO 45 e hizo una estimación respecto a cómo cambiarían esas cifras tras la actualización.

JGOD predice que el meta de las SMG seguirán superando al BAS-P en enfrentamientos a corta distancia. Sin embargo, ese número está más cerca que antes, y el YouTuber argumentó que el BAS-P eclipsa al Lachmann Sub y al ISO 45 en el rango de 10-20 metros.

La mejor carga para el BAS-P

Aquí está la mejor carga BAS-P de JGOD con sus accesorios.

Cañón: 6,5″ Bruen Drake (+0,34, -0,28)

Láser: Láser de disparo rápido de 1mw (-0,34, -0,28)

Acople: Bocacha Spiral V3.4 (+0.52, +0.23)

Culata: Bruen FLash V4 STock (-2.19, -1.70)

Cargador: 50 balas

El YouTuber también recomienda utilizar munición de punta hueca o de alta velocidad por si tenemos problemas para abatir a los enemigos más rápido de lo que nos gustaría.