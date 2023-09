Experto en Warzone 2 nos revela un truco para potenciar el Lachmann Shroud

El creador de contenido de Warzone 2 Metaphor nos trae un sencillísimo truco para potenciar a grandes niveles el Lachmann Shroud.

La temporada 5 Recargada de Call of Duty introdujo una nueva SMG llamada Lachmann Shroud. Esta comparte la misma plataforma de armas con el Lachmann Sub, por lo que la comunidad supuso que sería imparable. Según la plataforma web de WZ Ranked, el Lachmann Sub lidera todas las armas con una tasa de selección del 17,6%.

Sin embargo, la Lachmann Sub tiene un rendimiento muy diferente al de una SMG típica. Tan solo puede usarse en los modos de ráfaga o disparo único, lo que puede disuadir a algunos miembros de la comunidad de probarla. A pesar de su extraño perfil, Metaphor argumentó por qué los jugadores deberían aprender a usar esta arma única.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Methaphor nos explica cómo potenciar el Lachmann Shroud en Warzone 2

Poco a poco, la comunidad de Warzone 2 ha empezado a crear bastante hype alrededor del Lachmann Shroud. Viendo el revuelo, Metaphor ha revelado qué es lo que hace esta arma tan especial:

“Esta arma tiene uno de los TTK más bajos de todo el juego. El único truco es que tienes que poner [el arma] en disparo único“.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Para demostrar lo fácil que era ganar con el arma, el YouTuber decidió comprar el arma y mostrársela a su público.

“Esta arma es una locura. Es una pistola muy buena”.

Metaphor admite que no espera que la Lachmann Shroud se haga con el control del meta de Warzone porque es “tedioso” usar una SMG de un solo disparo. No obstante, también explica que si los jugadores aprendemos a usarla y jugamos con sus puntos fuertes nos veremos recompensados.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, también tenemos la opción de usar el arma en modo ráfaga, pero es mucho más difícil poder controlar su retroceso ya que tenemos menos control sobre dónde van nuestros disparos.

Los mejores accesorios para el Lachmann Shroud en Warzone 2