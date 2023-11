Filtración de Modern Warfare 3 revela colaboración con The Boys

The Boys y Call of Duty parecen estar a punto de unir fuerzas una vez más después de que una filtración de Modern Warfare 3 haya desvelado que se está preparando un evento de colaboración tanto para el multijugador como para Zombies.

Hemos visto como Modern Warfare 3 ha estado en pleno apogeo desde su lanzamiento el pasado 9 de noviembre de 2023. El juego regresó con varios mapas y características clásicas que los fans deseaban.

Aparte de que el multijugador ha estado plagado de exploits y bugs que rompen el lobby y que Sledgehammer Games tiene que solucionar, parece que el próximo objetivo de Activision es seguir trayendo grandes colaboraciones a la franquicia.

Los data miners han revelado que Rick Grimes y Michonne, de The Walking Dead, podrían unirse a MW3 como nuevos Operadores debido a los vínculos encontrados con su próximo spin-off ‘The Ones Who Live’.

Según otras filtraciones, la exitosa serie de superhéroes, The Boys, volverá a CoD como parte de un evento del juego tanto para el modo multijugador como para el de zombies.

Lanzamiento del evento de The Boys en Modern Warfare 3 para Zombies y modo multijugador

Los fans de The Boys han estado esperando con impaciencia el lanzamiento de la cuarta temporada por parte de Amazon desde que se estrenó la anterior en el año 2022.

Sin embargo, a pesar de haber unido sus fuerzas en julio para MW2, los jugadores de CoD no tendrán que esperar mucho más para conseguir su nuevo y sangriento contenido de The Boys, al menos así lo indican las filtraciones.

Según MWIIIIntel, un evento llamado The Boys vs The Seven tendrá lugar para los modos principales en Zombies y multijugador en MW3. También incluirá desafíos específicos para que los jugadores ganen XP.

The Seven (Los Siete) se refiere al grupo de controvertidos Superhéroes que protegen el mundo en la serie, y The Boys son un grupo de vigilantes anti-superhéroes, a los que se ve a menudo luchando contra ellos.

Esto sugiere que, al igual que los anteriores, Homelander, Black Noir y Starlight Operators, que se unieron a Warzone y MW2, también podrían hacerlo personajes populares de ambos bandos, como Billy Butcher o A-Train.

En cuanto se conozcan más detalles, os mantendremos informados sobre la colaboración de MW3 con The Boys.

Estas filtraciones vienen a sumarse a la nueva información que se está publicando sobre la próxima actualización de la Temporada 1 de MW3, que se acerca y llegará muy pronto, incluyendo nuevas armas, mapas y mucho más.