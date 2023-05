Filtraciones de Warzone 2 y Mobile revelan mapas nocturnos incluyendo Isla Renacer

Filtraciones de Warzone 2 y Mobile nos ha revelado las versiones nocturnas de los mapas así como el regreso del mapa Isla Renacer al título.

Allá por 2019, Call of Duty Modern Warfare 2019 incorporó por primera vez el concepto de los mapas multijugador nocturnos. Estos se incluyeron en un modo de juego dedicado que incluían las versiones de noche de cada uno de los mapas. De esta forma, cuando entrábamos a jugar con ellos estábamos permanentemente con las ganas de visión nocturna, y todas las armas solo se podían disparar desde la cadera y con una mira láser.

Por su parte, Modern Warfare 2 incorporó un modo con gafas de visión nocturna de cara a la temporada 3. El nuevo mapa, Black Gold, nos obligaba a equiparnos con ellas y combatir en la más absoluta oscuridad. Asimismo, los desarrolladores también añadieron gafas de visión nocturna a Al Mazrah en DMZ como parte de la actualización.

Y es que ahora todo apunta que es el turno de Warzone 2 según las últimas filtraciones que hay del juego.

Filtración de Warzone 2 revela la llegada del modo nocturno de Al Mazrah y de Isla Renacer

El 19 de mayo, ModernWarzone publicó: “Los mineros de datos han encontrado referencias a Rebirth Island y a una versión nocturna de Al Mazrah en los archivos de Modern Warfare II“.

El filtrador de CoD dio más detalles: “Isla Renacer PODRÍA ser para Warzone Mobile, pero Al Mazrah nocturno es casi seguro que es para Warzone 2“.

Al momento de escribir estas líneas no sabemos mucho sobre lo que tiene preparado en Warzone Mobile. Sin embargo, Activision ha confirmado que el título contará con partidas de 120 jugadores en el mapa favorito de la comunidad como es Verdansk. Igualmente, otra filtración dejó claro que Isla Renacer también llegaría a esa experiencia.

No hay que olvidar que Isla Renacer ha sido muy apreciada desde siempre por los propios jugadores de Warzone. Por ello, muchos usuarios no comprendieron por qué Activision decidió no incluirlo de cara a Warzone 2.

No obstante, es importante tener en cuenta que esta información está filtrada y que no está confirmada por la desarrolladora. Es decir, que puede ocurrir que no suceda o bien venga con cambios. Os iremos informando desde Dexerto.