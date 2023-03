Gurú de Warzone 2 revela la “mejor clase TTK” del M4

WhosImmortal, gurú de Warzone 2, ha desvelado una clase para el M4 que, según él, tiene el “mejor TTK” de la temporada 2.

La actualización del 24 de febrero es la última que ha sacudido el meta de Warzone 2 y sus consecuencias siguen dictando qué armas son populares entre los jugadores.

Con el profundo sistema de accesorios y la variedad de armas que encontramos en Modern Warfare II y, por extensión, en Warzone 2, es fácil perderse entre lo que es fuerte y lo que puede sabotear tus posibilidades de victoria.

Podrías pasarte horas probando varias configuraciones, pero por suerte hay muchos veteranos del juego ahí fuera con grandes recursos que te ayudarán a tomar la decisión.

Un buen ejemplo de este tipo de recursos son los vídeos del creador de contenido WhosImmortal, una de sus últimas creaciones es una construcción de M4 con el “mejor TTK” que maximizará tus posibilidades de conseguir una victoria.

La mejor clase de M4 en Warzone 2

Bocacha: Echoless-80

Echoless-80 Acople: Edge-47 Grip

Edge-47 Grip Munición: 5.56 de Alta Velocidad

5.56 de Alta Velocidad Cargador: 45 Proyectiles

45 Proyectiles Mira: Aim OP-V4

WhosImmortal explicó que cree que el M4 es probablemente el AR más versátil y consistente del juego, además afirma que es extremadamente fácil controlar el retroceso del arma lo que lo convierte en una gran opción para los jugadores más nuevos que quieren empezar a aprender las armas.

“El M4 es el verdadero negocio. Es muy, muy fiable, muy consistente. Me sorprendió lo natural que resultaba la primera vez que la usé. No me costó mucho controlar el retroceso, incluso en distancias largas”, comenta el creador de contenidos sobre la M4.

El rifle tiene un TTK rápido a distancias medias y cortas, un retroceso muy generoso y respetables capacidades a larga distancia, lo que lo hace muy versátil para cualquier situación. La construcción anterior se centra en aumentar su alcance y su precisión para que aciertes más disparos con más facilidad.

Dicho esto, seguirás queriendo una SMG como el Lachmann Sub, que domina el meta, o la escopeta KV Broadside para cubrir el rango cercano donde la M4 puede ser derrotada.