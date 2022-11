Hoja de ruta de Warzone 2 Temporada 1: Fecha de lanzamiento, gotas de carga, chat de proximidad y más

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Warzone 2 está a la vuelta de la esquina, y Activision ha proporcionado información más importante hasta la fecha. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hoja de ruta de la primera temporada de Warzone 2.

Modern Warfare 2 pulverizó los récords con el mayor lanzamiento de entretenimiento de 2022. Si eso es un indicio, Warzone 2 está dispuesto a romper Internet. En junio, Activision anunció que Warzone había superado los 125 millones de jugadores colectivos desde el lanzamiento del juego en 2020.

Warzone 2 parte de una base tremenda e introduce nuevas innovaciones. Ya sabemos que el battle royale se construyó desde cero utilizando un motor completamente diferente en un nuevo mapa. Warzone 2 también introduce la IA y la natación en la serie.

¿Qué más nos depara la secuela de Warzone? Echemos un vistazo a todo lo que llegará a Warzone 2 durante la primera temporada.

Activision Warzone 2 introduce por primera vez la mecánica de nado.

¿Cuándo empieza la temporada 1 de Warzone 2?

Warzone 2 y la Temporada 1 se lanzarán conjuntamente el 16 de noviembre. Los jugadores pueden precargar Warzone 2 el 14 de noviembre a las 10 a.m. PT.

Hoja de ruta de la temporada 1 de Warzone 2

Ya sabíamos muchas cosas sobre Warzone 2, pero los desarrolladores han aportado algunas novedades en su último anuncio.

Después de no aparecer en el estreno de Call of Duty Next, los suministros personalizados vuelven a Warzone 2 tras la demanda popular de los fans.

Los jugadores consiguen las entregas comprándolas en las tiendas, a través de eventos públicos y completando fortalezas y sitios negros. Una nueva característica de Warzone 2 es la opción de comprar armas primarias con dinero en efectivo.

Warzone 2 introduce un nuevo sistema de mochila para el botín y el Gulag. Como vimos en el primer estreno, el Gulag es ahora una partida 2v2 con un compañero emparejado al azar.

Activision anunció previamente las listas de juego en tercera persona de Warzone 2, y los desarrolladores confirmaron que el modo se incluirá en la rotación semanal del battle royale durante la primera temporada.

¿Qué empieza la primera temporada de Warzone 2?

Estas son algunas de las principales características mencionadas en el último blog de Activision.

Colapso de lo círculos

Puede que no haya solo una zona segura: en los modos de Battle Royale, puede haber hasta tres círculos dentro del colapso, que acabarán por fusionarse para el enfrentamiento final. Prepárate para ajustar tus estrategias en consecuencia, ya que esta característica es aleatoria en cada partida.

Chat de proximidad

¿Tienes algo que decir? Las comunicaciones están ahora abiertas, por lo que cualquier charla en el juego puede ser recogida por cualquier otro escuadrón. Esto puede abrir nuevas formas de abordar los enfrentamientos… o de meterse con los enemigos que se esconden dentro de los edificios.

Asimilación

En los modos DMZ basados en escuadrones, así como en las listas de juego especiales de Battle Royale, tienes la opción de unirte a los Operadores enemigos y formar un escuadrón más grande.

Interrogatorio (solo en Battle Royale y DMZ)

En los modos basados en escuadrón, la información lo es todo. Revela las ubicaciones de los enemigos al sacudir con éxito a los enemigos controlados por el jugador mientras están derribados.