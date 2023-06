Influencer de Warzone 2 trae de nuevo al icónico Kar98k con un rifle que nadie usa

El Kar98k regresa a Warzone 2 de la mano del SA-B 50 a pesar de que es capaz de acabar con un enemigo con tan solo un disparo.

A lo largo de los últimos años de Warzone, ha habido varias armas que han provocado escalofríos a los jugadores independientemente de si pasaban por el martillo del nerfeo o no.

Los jugadores veteranos de Warzone se acordarán de cuando en Verdansk el Kar98k provocaba auténtico pavor a los enemigos. Por aquel entonces era ultrarrápida, devolvía a los enemigos al menú principal tras un disparo, y sabías que probablemente perderías si no llevabas contigo.

Cuando se lanzó Warzone 2 el francotirador de tan solo un desaparecieron por un tiempo. Nadie se tenía que preocupar de estar tan tranquilito corriendo por el mapa y que solo una bala te sacase de la partida.

Sin embargo, esto ha sido solo la calma antes de la tempestad porque un experto de Warzone ha conseguido recrear su misma experiencia en Warzone 2 con el SA-B 50.

Cómo convertir el SA-B 50 en el Kar98k en Warzone 2

FaZe Testy ha conseguido traer de vuelta el espíritu del mortífiero Kar98k utilizando un rifle al que absolutamente nadie presta atención: el SA-B 50.

“Me recuerda al Kar98 por lo rápido que es y lo satisfactorio que resulta utilizarlo“, explica el YouTuber en su vídeo del 27 de junio. “Obviamente, no es de un solo disparo, lo que no es lo mejor pero sigue siendo muy divertido“.

Evidentemente, los accesorios que usa se centran en la movilidad y el alcance del arma, pero también sacrifica un poco el control del retroceso. Y sí, se llega a utilizar un ámbito que se parece mucho a la vieja favorita de la Kar98 del Sniper Scope.

Láser: FSS Ole-V Láser

Mirilla: SP-X 80 6.6x

Culata: XRK Specter Mod

Empuñadura trasera: Schlager Match Grip

Cerrojo: Cerrojo FSS ST87

Como ya hemos dicho, la SA-B 50 es una de esas armas que absolutamente nadie usa. WZRanked la sitúa en el puesto 51 de las armas más usadas del juego con un índice de selección del 0,1%.

Al estar tan fuera de meta, es posible que no tengas todos los accesorios necesarios para copiar la build de Testy. Sin embargo, merece la pena dedicarle algo de tiempo.