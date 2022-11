Jugadores de Modern Warfare 2 encuentran puntos ciegos en los mapas

Apenas unos días después de que el multijugador de Modern Warfare 2 se pusiera en marcha, los jugadores ya están escudriñando los nuevos mapas y encontrando importantes puntos ciegos en ellos, lo que les permite disparar a través de las paredes desde una gran distancia.

Se puede decir que el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2 no ha salido del todo bien. Desde el comienzo hemos tenido mecánicas que no funcionan como deberían y nuevas inclusiones que han sido rápidamente desactivadas. Sin duda alguna, ha sido un comienzo muy complicado para CoD.

Por supuesto, el diseño de los mapas también ha dado mucho que hablar. Para algunos, los mapas simplemente no están a la altura. Pero para otros, están completamente rotos en su estado actual con diversos puntos ciegos.

Como siempre hacen con los nuevos títulos de CoD, el Team Summertime ha empezado a diseccionar cada mapa punto por punto. Al hacerlo este año, han descubierto rápidamente algunos fallos cruciales que permiten que las balas atraviesen varias paredes.

Si entramos en el mapa del Hotel Breenbergh, el trío de streamers pronto se dio cuenta de algo fuera de lo común. Del mismo modo, si vamos a la zona de la bomba B desde una pasarela cercana al centro del mapa, Hitch pudo disparar hasta el otro lado.

“Literalmente, solo tienes que subir y disparar a través de la pared. Es literalmente de papel“, dijo después de conseguir una muerte sin siquiera ver a su enemigo. Esto no solo rompe el juego en los modos de reaparición, ya que cualquiera puede abusar de este punto, sino que podría resultar fundamental en buscar y destruir.

Con la colocación correcta de la bomba al colocar la carga, los jugadores pueden defender fácilmente el sitio B gracias a este punto ciego. Sin ni siquiera arriesgar la vida, podremos eliminar a cualquier enemigo desprevenido que intente desactivar la bomba y ganar la ronda.

Para empeorar las cosas, Hitch mostró otro ángulo aún más atrás, justo por encima del sitio A. Al controlar la bomba B desde el otro lado del mapa, fue capaz de disparar a través de media docena de muros y aun así conseguir la muerte.

Dado que varias paredes no funcionan como es debido sólo en el mapa del hotel, es muy probable que existan puntos ciegos similares en todo el mapa. Es sólo cuestión de tiempo que salgan a la luz, así que, por ahora, merece la pena tener en cuenta que nunca se está realmente a salvo, ni siquiera detrás de una superficie aparentemente gruesa.