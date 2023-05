La AR de Warzone 2 domina con un TTK “absurdo” que supera a las SMG meta

Ahora que las rankeds de Warzone 2 está tomando el relevo, la Chimera parece ser el arma ideal, sobre todo porque tiene un TTK “absurdo”, a la altura de algunas SMG.

En las últimas semanas, el meta de Warzone 2 ha cambiado un poco tras unas cuantas rondas de grandes equilibrios de armas y cambios por parte de los desarrolladores.

Aunque al principio la ISO Hemlock cayó un poco en la clasificación, el fusil de asalto ha recuperado terreno y vuelve a ser un arma popular, para disgusto de algunos jugadores.

A pesar de ello, existen otros AR viables. El Kastov 762 y el STB 556 son opciones populares para los jugadores que buscan romper con el dominio del Hemlock y el M4. Sin embargo, también puedes considerar la Chimera y su “absurdo” TTK ahora que han llegado las partidas igualadas.

La mejor Chimera para las rankeds de Warzone 2

Eso es al menos lo que opina IceManIsaac, el gurú de las estadísticas de Warzone 2, que destacó el rifle de asalto en su vídeo del 9 de mayo, señalando que puede ser un apoyo de francotirador de primer nivel gracias a su multiplicador de disparos a la cabeza “demencial”.

Si aciertas todos los disparos a la cabeza, el Chimera tiene un TTK de unos 375 ms, que está en el rango tanto del Kastov-74u como del Lachmann Sub. Sin embargo, no sufre una caída de daño después de 10 metros como ellos. Lo mismo ocurre con los disparos al cuerpo: el TTK del Chimera es de 525 ms y no disminuye hasta la marca de los 30 metros. Incluso entonces, sigue superando a las SMG.

“Esta Chimera mata a la misma velocidad que un Lachmann con todos los disparos a la cabeza. Eso es absurdo”, dijo Isaac. “A grandes rasgos, hace rayos por uno, y dos, fríe. Mata tan increíblemente rápido”.

Bocacha: TY-LR8 (+0,31, +0,28)

TY-LR8 (+0,31, +0,28) Cañón: 10′ SA Phoenix (+0,40, -0,15)

10′ SA Phoenix (+0,40, -0,15) Láser: VLK LZR 7mw (-0.29, -6.85)

VLK LZR 7mw (-0.29, -6.85) Mira: Slimline Pro

Slimline Pro Cargador: Cargador de 45 balas

La Chimera siempre ha sido una de las favoritas de los fans y, según las estadísticas de WZRanked, se mantiene en los márgenes del meta como la 12ª arma más usada del juego.

Esto debería aumentar en poco tiempo, así que, si aún no lo has hecho, asegúrate de modificar un poco tu equipamiento de Chimera. Únete a la ola.