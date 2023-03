La comunidad de Warzone 2 estalla por el bajo poder de la ballesta

La ballesta favoritísima de todos ha regresado a la temporada 2 de Warzone 2 pero la potencia actual del arma ha puesto el grito en el cielo de la comunidad.

Después de tres semanas de espera, los jugadores por fin pueden completar el evento Path Of The Ronin de Call of Duty Warzone 2 y desbloquear la ballesta.

En Warzone 1, la ballesta mataba a los enemigos de un solo golpe. Raven Software se dio cuenta de que era demasiado potente y la cambió a que matase de un golpe solo a los enemigos derribados. Warzone 2 fue un paso más allá e hizo que para acabar con alguien tuviésemos que acertar dos veces con la ballesta.

El artículo continúa después del anuncio.

Aun así, todavía podemos abatir a los enemigos de un solo disparo en la cabeza, pero no es tarea fácil, ya que los disparos de flecha se reducen mucho con la distancia. Debido a ello, la comunidad de Warzone 2 exigen que se recupere la jugabilidad antigua de la ballesta.

La comunidad de Warzone 2 se quejan del estado actual de la ballesta

Activision

La protesta empezó en Warzone 2 cuando un usario escribió “¿por qué la ballesta no mata de un solo disparo?”.

Un miembro de la comunidad respondió: “Los desarrolladores no quieren que se asesine de una bala en el juego, así de simple“.

Asimismo, hay que recordar que los francotiradores ya no matan a los enemigos de un solo disparo en Warzone 2 como hacían en WZ1. La actualización de la Temporada 2 trajo el bug de que los francotiradores puedan matar de un tiro, pero Raven Software lo parcheó una semana después.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, los jugadores criticaron la decisión de nerfear a los francotiradores, y expresaron un sentimiento similar a lo ocurrido con el nerfeo a la ballesta.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Es raro añadir un arma con una recarga de tres segundos y que necesite dos disparos para abatir [al enemigo] en la mayoría de los casos“.

Por otro lado, la nueva escopeta KV Broadside mata en menos de 300 ms con munición de fuego. Es por ello por lo que a la ballesta le será más complicado encontrar su lugar dentro del meta.

Igualmente, algunos jugadores de Warzone 2 no creen que acertar un tiro en la cabeza sea realista con la ballesta en la mayoría de los enfrentamientos.

El artículo continúa después del anuncio.

“Solo si les das en la cabeza, algo casi imposible teniendo en cuenta la lenta velocidad del proyectil y la enorme caída de la trayectoria, especialmente a cualquier distancia“.

Habrá que ver si su estado cambio en las próximas actualizaciones.