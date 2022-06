La mejor clase de Autómata en Vanguard: accesorios y ventajas

Load More

Si no te convence, prueba con el STG44 en su lugar.

Para desbloquear el Autómata en CoD Vanguard, deberás alcanzar el nivel 8 . Esto no debería tomar mucho tiempo si usas tokens de XP dobles o juegas a menudo.

En lo que respecta a las ventajas en Vanguard , parece que hay tres opciones que la mayoría de los equipos utilizan, ya que combinan muy bien entre sí. Se trata de Fantasma para no ser detectado por los radares enemigos, Paso Ligero para el aumento masivo de la movilidad y, por supuesto, Radar, para poder rastrear a cualquier oponente que no utilice armas con silenciador.

Por ello, equipamos un cargador con un buen número de balas y una mira idónea para las peleas de media distancia. No obstante, si prefieres otro tipo de mira siéntete libre de cambiarla según tu gusto.

