La mejor clase para H4 Blixen en Warzone: ventajas y accesorios

Al igual que muchas configuraciones de Warzone, nuestro equipamiento H4 Blixen también utiliza las ventajas meta. Zapador reduce en gran medida el daño recibido por los explosivos y el fuego que no son killstreak, lo que, en un juego como Warzone, es una gran adición. Amplificado permite cambiar de arma más rápido, lo mejor si te quedas sin balas. Por último, Exceso de medios te permite equipar el mortal STG44 como principal. Si bien el H4 Blixen tiene capacidades de rango medio, tener acceso al mejor fusil de asalto solo aumentará tu potencial de matar.

Para aquellos que buscan una secundaria dominante en Caldera y Bastión de la Fortuna, el H4 Blixen es sin duda una opción increíblemente fuerte. Si bien no ha reemplazado al MP40 como el SMG más popular , se encuentra en un segundo cercano y puede robar el primer puesto en el próximo parche.

by María Pastoriza