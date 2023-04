La “peor arma” en Warzone 2 es mucho mejor de lo que crees

El creador de contenido de Warzone 2, Sally Is a Dog, cree que el M16, un fusil de asalto que muchos jugadores consideran la peor arma del juego, es mucho mejor de lo esperado.

Debido a la naturaleza de los juegos de battle royale, las armas de ráfaga no suelen funcionar especialmente bien. Ha habido algunas excepciones, pero no suelen considerarse metaarmas.

El punto de un arma de ráfaga en Call of Duty es que si consigues una muerte con una ráfaga, tiene un TTK inigualable. Sin embargo, esto sólo se aplica al modo multijugador, en el que los jugadores tienen menos salud.

El artículo continúa después del anuncio.

En Warzone 2, las armas de ráfaga no son populares, ya que se necesitan varias ráfagas para abatir a un enemigo. Sin embargo, resulta que el M16 podría ser más viable de lo esperado.

La mejor clase de M16 en Warzone 2 Temporada 3 para que no sea la peor arma del juego

Sally Is a Dog admite que en un principio pensó que su carga de M16 tendría problemas. Sin embargo, la supuesta “peor arma” de Warzone 2 le sorprendió enormemente, y el YouTuber reconoció más tarde que era “mucho mejor” de lo que esperaba.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Dado que el uso del M16 no está muy extendido, no existe una clase estándar para el fusil. A pesar de ello, Sally Is a Dog ha reunido una potente clase que aprovecha una mira menos común.

El artículo continúa después del anuncio.

Bocacha: Sakin Tread-40

Cañón: 14″ Carbine Shroud

Mira: SZ Recharge-DX

Empuñadura: FTAC Ripper 56

Empuñadura trasera: Support CP90

Una ventaja única del M16 es que al ser un arma de ráfaga es extremadamente eficiente en munición. Esto anula la necesidad de un cargador ampliado, como es habitual en la mayoría de las armas automáticas de Warzone 2.

Queda por ver si el M16 se pondrá de moda. Según WZ Ranked, actualmente sólo tiene un 0,2% de uso, lo que la convierte en una de las armas menos populares del battle royale. Esto la sitúa por debajo de la Lockwood 300, la LM-S e incluso el escudo antidisturbios.