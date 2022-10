¿Llegará Modern Warfare 2 al Xbox Game Pass?

Con el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2 y con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, muchos se preguntan si Modern Warfare 2 se lanzará en Xbox Game Pass o si acabará allí, y para que no te pierdas nada aquí tienes todo lo que necesitas saber.

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha estado en marcha durante gran parte del año. Ahora se ve el final de la espera gracias a la aprobación de la FTC, lo que permitirá que el acuerdo se acepte.

La compra multimillonaria permite que más juegos de Activision Blizzard como Call of Duty se incorporen al Xbox Game Pass y que todo se combine en una gran plataforma. Sin embargo, con una variedad tan amplia de juegos de Activision Blizzard disponibles y algunos títulos nuevos en camino, muchos se han preguntado qué llegará al Game Pass. Por lo que ¿estará Modern Warfare 2 en Xbox Game Pass?

¿Estará Modern Warfare 2 en Xbox Game Pass?

Por desgracia, Modern Warfare no estará en Xbox Game Pass, al menos no en su lanzamiento. Tanto Activision Blizzard como Modern Warfare 2 en general tienen un acuerdo de comercialización con PlayStation y, de momento, parece que no va a cambiar.

No obstante, eso no significa que en algún momento termine llegando al Xbox Game Pass con el tiempo.

¿En qué plataformas se lanzará Modern Warfare 2?

Aunque Modern Warfare 2 no llegue a la plataforma , sigue estando disponible en múltiples plataformas y no es una exclusiva de PlayStation, aunque sí que tenga una serie de privilegios respecto al resto de plataformas actuales debido a un acuerdo anterior a la compra de Activision Blizzard.

Como siempre, Modern Warfare 2 se lanzará en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Battle.Net y Steam.