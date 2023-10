¿Mantendremos el progreso de la beta de Modern Warfare 3?

En la beta de Modern Warfare 3 podremos desbloquear una serie de características y recompensas, y si quieres saber si mantendremos el progreso en el juego solo tienes que seguir leyendo.

La beta de Call of Duty Modern Warfare 3 ya está aquí, y algunos jugadores ya han tenido la suerte de probar la nueva entrega de la saga.

Como es de esperar, la comunidad está experimentando y exprimiendo al máximo las nuevas características del juego como los mapas renovados, armas, racha de muerte y mucho más.

Evidentemente, lo mejor de probar el juego es ir subiendo de nivel e ir desbloqueando más características. Sin embargo, muchos se preguntan si tendremos que volver a hacerlo una vez el juego salga a la venta a finales de este año o si nuestro progreso en Modern Warfare 3 se mantendrá.

¿Se transfiere el progreso de la beta de Modern Warfare 3 al juego?

No, el progreso en la beta de Modern Warfare 3 no se trasladará al juego completo cuando salga a la venta.

Es decir, que todo el esfuerzo que realicemos para subir de nivel y desbloquear armas, rachas de muertes y otros objetos no se mantendrán después de la salida oficial del juego. Empezaremos desde cero como cualquier jugador nuevo, pero, al menos, sabremos qué esperar del título.

Durante la beta de Modern Warfare 3, los jugadores podremos alcanzar el nivel máximo de 30 durante los dos fines de semana de la beta. Esto nos permitirá desbloquear equipo para usarlo en nuestras partidas.

Sin embargo, con el lanzamiento oficial del juego, el nivel de jugador se reseteará, perdiendo cualquier tipo de progreso que hayamos hecho durante los fines de semana de la beta.

Pero no todo son malas noticias. Aunque la progresión no se mantendrá, los esfuerzos no caerán en saco roto. Los que participen en la beta recibirán diferentes recompensas. Estas son las siguientes:

Emblema animado “Appetite: Whet” – Se desbloquea en el nivel 2

Colgante de arma “Operación Beta” – Se desbloquea en el nivel 7

Tarjeta de visita “Beta Tester” – Se desbloquea en el nivel 9

Pegatina “MW3 Beta” – Se desbloquea en el nivel 11

Pegatina grande “Did the Beta” – Se desbloquea en el nivel 16

Plano de arma “Beta Ripper” – Se desbloquea en el nivel 20.

Pegatina de arma “Beta Proof” – Se desbloquea en el nivel 25

Skin de operador de Jabber “Tester” – Se desbloquea en el nivel 30

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el progreso de la beta de Modern Warfare 3.