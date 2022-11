Modern Warfare 2 confirma las skins de Messi, Neymar Jr y Paul Pogba

Tras largas especulaciones, Activision ha confirmado que las skins de operador de Lionel Messi, Neymar Jr y Paul Pogba que llegarán a Modern Warfare 2.

Call of Duty ha dado mucho que hablar con los últimos crossovers durante Vanguard como ha sido Ataque a los Titanes, Terminator y Godzilla vs. King Kong. Cada uno de los eventos recibió diferentes críticas, por lo que Activision no se ha rendido de cara Modern Warfare 2.

Modern Warfare 2 usó la artillería pesada usando celebridades para la campaña de marketing, e inundó todos los medios con trailers de gran presupuesto. No obstante, la cosa no ha quedado ahí. Una filtración reveló la presencia de grandes estrellas del fútbol como operarios y ahora Activision por fin lo anunció.

De esta forma, tendremos aspectos de como operador de Messi, Neymar y Pogba que llegarán a Modern Warfare 2, Warzone 2 y CoD Mobile.

Modern Warfare 2 nos traerá a Messi, Neymar y Pogba como operadores

La cuenta oficial de Twitter de CoD anunció el 4 de noviembre que las tres estrellas del fútbol estarían en el juego.

Actualmente hay 25 aspectos de operador en Modern Warfare 2. De todos ellos, 18 operadores pueden ser desbloqueados a través de la campaña, el multijugador y las misiones de operaciones especiales. Asimismo, Price, Farrah y Ghost están disponibles a través de la compra de una de las ediciones.

Al momento de redacción de esta noticia, Activision no ha puesto una fecha de lanzamiento de dichos aspectos y en la tienda tampoco hay ningún tipo de anuncio. Lo que sí sabemos es que la temporada 1 del juego se lanzará el 16 de noviembre junto a Warzone 2.

Por las palabras que nos han dicho en el blog de lanzamiento, los “nuevos operadores llegarán en la temporada 1 y más adelante”, por lo que no es muy descabellado afirmar que lo tendremos por esas fechas.

Ahora solo nos falta por saber qué tendremos que hacer para desbloquearlas.