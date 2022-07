Nuevo fallo de los estimulantes de Warzone está arruinando por completo los 1v1

Load More

El jugador estaba definitivamente bajo fuego, pero usó el estimulante en un momento de tranquilidad durante la escaramuza, así que es difícil decir si esta fue la causa. Pero sí parece extraño que un estimulante sólo refresque el aumento de velocidad y no la salud de la persona.

“Los estimulantes no funcionan, por alguna razón, cuando tienes el aumento de velocidad”, dijo un jugador, mientras que otro dijo lo mismo: “Creo que lo han cambiado para que deje de curar cuando te disparan, que tbh es lo que debería ser, uno de los streamers puso alrededor de 20 rondas en la cabeza de una persona con una pistola Owen y a quemarropa cuando lo estaban empujando y el tipo no bajó del 60% de salud en todo el tiempo, antes estaban muy rotos”.

Las respuestas a la publicación sugieren que podría no ser un fallo y que se trata de un movimiento deliberado por parte de Raven Software, ya que el jugador tiene la ventaja de aumento de velocidad.

En su vídeo, el jugador no tenía placas, le estaban disparando y tenía alrededor de un 10-15% de salud.

Tradicionalmente, cuando no tienes placas y estás sufriendo daños, un estimulante es el estímulo rápido que necesitas para reponer algo de salud. Pueden ser esenciales para ganar 1v1, pero un ejemplo de uso de estimulantes ha confundido a un Redditor: “¿Puede alguien explicarme por qué mi Estimulante no funcionó?”

Pero también durante la vida del estimulante, Warzone ha sido objeto de múltiples casos del temido glitch del estimulante, y los jugadores también han aprendido a utilizarlo con habilidad para aguantar el gas durante más tiempo. Sin embargo, recientemente parece que los efectos anunciados del estimulante no están funcionando como se dice.

Un fallo en los estimulantes de Call of Duty: Warzone parece estar haciendo que el artículo funcione de una manera que no está del todo perfilada, lo que lleva a muchos a creer que el equipo está funcionando mal en Warzone.

by Francisco García