¿Tendremos Call of Duty: Warzone 3?

El ciclo de vida de Modern Warfare 2 está llegando a su fin para dar paso a MW3, y muchos jugadores se están preguntando si con él Warzone pasará a ser Warzone 3. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Desde el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2019 hasta la última entrega, Modern Warfare 2 Warzone ha evolucionado a la par incorporando gran cantidad de contenido a través de la integración.

Tras el debut de Warzone 2 en noviembre de 2022 la comunidad del juego siempre está a la espera para saber qué nuevo contenido tendremos en el battle royale. Desde parche a actualizaciones el contenido del juego siempre está renovándose. Debido a ello, muchos usuarios han empezado a preguntarse si tendremos también un Warzone 3.

Para despejarte todas las dudas te contamos todo lo que necesitas saber sobre el futuro de Warzone.

¿Está Warzone 3 desarrollándose?

No, Activision no ha compartido ningún plan o desarrollo para un Warzone 3 por el momento. Sin embargo, Call of Duty ha confirmado oficialmente que los jugadores podemos esperar conocer más detalles sobre el próximo capítulo de Warzone para 2023 durante el evento Call of Duty Next del 5 de octubre de 2023.

En un primer momento, Warzone 2 rebautizó su nombre con la salida de Modern Warfare 2 justo en la cuarta temporada del juego. Pero poco tiempo después Activision decidió eliminar el número y volver a dejarlo como Warzone.

Además de esta modificación, la iteración original de Warzone también sufrió un cambio de nombre a “Warzone Caldera”, y se ha confirmado oficialmente que se cerrará el 21 de septiembre.

A pesar de que “Warzone 3” es un nombre plausible en consonancia con Modern Warfare 3, el cierre permanente del juego original y los recientes cambios de nombre sugieren que la próxima versión podría no contar con una designación numérica y, en su lugar, conservar su nombre actual.

Ten en cuenta que Activision no ha anunciado ningún detalle sobre el próximo capítulo del popular título gratuito, pero nos aseguraremos de actualizar este artículo si publican alguna información nueva.

