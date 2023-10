¿Tiene Modern Warfare 3 matchmaking basado en habilidad?

El debate del matchmaking basado en la habilidad sigue siendo un tema recurrente dentro de la comunidad de Call of Duty y no es diferente en Modern Warfare 3. Para que no te pierdas ni un solo detalle al respecto, esto es todo lo que tienes que saber.

El matchmaking basado en la habilidad (SBMM) es el sistema de emparejamiento y a los algoritmos que usa el juego para crear partidas. Con este sistema, en una misma partida se encuentran jugadores con una conexión parecida y un nivel de habilidad similar. Además, en Call of Duty, se cree que el algoritmo de emparejamiento tiene en cuenta estadísticas como el tiempo jugado, la puntuación por minuto y el Kill/Death Ratio (KDR).

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad argumentan que el sistema castiga injustamente a los jugadores con más habilidad al emparejarlos constantemente con rivales cada vez más difíciles. Y es que es especialmente desalentador cuando estás intentando mejorar, pero no paras de encontrarte con enemigos mejores que tú.

En Modern Warfare 2 hubo problemas con el sistema de partidas clasificatorias, ya que SBMM no tenía en cuenta las divisiones de habilidad, lo que daba lugar a partidas muy desequilibradas. Asimismo, los jugadores de divisiones más bajas se enfrentaban a escuadrones de varios rangos por encima de ellos, lo que hizo que algunos abandonaran el modo.

¿Tiene Modern Warfare 3 un sistema SBMM?

Ni Sledgehammer Games ni Activision han confirmado la presencia de SBMM en MW3. Sin embargo, nuestros compañeros de CharlieIntel lo confirmó indirectamente mientras se quejaba de su implementación.

El insider de CoD explicó: “El Matchmaking por habilidad es algo que, por desgracia, es necesario en los lobbies para los jugadores casuales. Pero al mismo tiempo, se ha afinado demasiado después de MW 2019 en Call of Duty. Es un poco excesivo lo rápido que te empareja con lobbies tryhard en los últimos años.”

Rápidamente, otros miembros de la comunidad salieron a dar su opinión. La gran mayoría estuvieron de acuerdo y pidieron a los desarrolladores que redujeran el “excesivo” SBMM antes del lanzamiento completo de Modern Warfare 3.

Y es que la última vez que un desarrollador de CoD reconoció directamente el SBMM fue en 2021, cuando el veterano desarrollador multijugador Josh Menke confirmó que la característica siempre ha existido en la franquicia.

Menke hizo todo lo posible para asegurar que la comunidad está mejorando con cada generación. Sin embargo, los jugadores sienten todo lo contrario en Modern Warfare 3.