¿Cuánta gente juega a CS2? Recuento de jugadores de Counter-Strike 2 en 2023

Counter-Strike 2 llega a nuestras vidas para sustituir al icónico CS:GO, y si tienes curiosidad por saber cuánta gente juega al título de Valve te despejamos todas las dudas con este contador de jugadores.

Sin lugar a dudas, Counter-Strike: Global Offensive fue uno de los juegos de acción en primera persona más populares hasta la fecha. A pesar de surgir nuevos competidores el juego se mantuvo férreo entre su comunidad de jugadores. Al mismo tiempo, también fue una de las propiedades más lucrativas de Valve gracias a su amplio mercado de skins.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y es que, aunque parezca mentira, el título no hizo más que aumentar su popularidad desde su lanzamiento en 2012 que batió su récord histórico de jugadores más de una década después.

Sin embargo, ahora CS2 ha sustituido a CS:GO. Para hacer un seguimiento de la popularidad de CS2 tee traemos el recuento de la media de personas y el pico máximo de jugadores en Counter-Strike 2.

¿Cuánta gente juega a CS2? Contador de jugadores

En total 31,4 millones de jugadores únicos han jugado a CS2 en el último mes. La media de jugadores simultáneos de Counter-Strike 2 oscila entre 800 000 y 900 000 en cualquier momento.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, el 31 de octubre CS:GO ha tenido una media de 791 479 jugadores simultáneos en los últimos 30 días. Esto lo convierte en el juego más popular de Steam con diferencia y es que son cifras que duplican al segundo juego más jugado que es el Dota2.

A pesar del número, se trata de un descenso con respecto a los 30 días anteriores, antes del lanzamiento de CS2 cuando la media fue de 976 000 en septiembre de 2023.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Igualmente hay que recordar que estas son cifras exactas extraídas de la API de Steam. En general, CS:GO ha experimentado un aumento constante de jugadores activos desde noviembre de 2022.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Récord de jugadores en CSGO

CSGO batió su récord histórico de jugadores el 6 de mayo de 2023, alcanzando los 1 802 853 jugadores simultáneos según SteamCharts.com. Esto fue unos meses antes del lanzamiento de CS2.

Teniendo en cuenta que el shooter ha vuelto a superar su anterior récord por un margen respetable, CS2 podría muy bien alcanzar otro récord de número de jugadores en los próximos meses y años.

Recuento de jugadores de CS2 frente a otros juegos

Utilizando los datos disponibles para otros juegos del mismo estilo, se pueden comparar las cifras de jugadores de CS2 con las de juegos similares como VALORANT y Rainbow Six Seige.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege alcanza una media de unos 45 000 jugadores activos, con unos 75 000 jugadores simultáneos en horas punta. Por otro lado, Apex Legends tiene una media de 173 000 jugadores en Steam, pero también es muy popular en consolas.

Por desgracia, VALORANT no está disponible en Steam. El sitio web Tracker Network informó de que el shooter alcanzó un pico de 6 627 830 jugadores totales en mayo de 2023, pero esta cifra no es oficial y no puede verificarse.