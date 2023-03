¿Llegará Counter-Strike 2 a Steam Deck?

Puede que se haya anunciado recientemente, pero Steam Deck de Valve ya está en la mira para jugar el Counter-Strike 2 actualizado.

Ya no hay ninguna duda de que Counter-Strike 2 es una realidad. Poco a poco vamos conociendo todo lo que necesitamos saber al respecto, pero sigue habiendo muchas preguntas.

Una cosa que no se confirmó en el anuncio fue si el juego se jugará o no en Steam Deck. Bueno, no “si o no”, sino más bien “cómo se jugará”.

Source 2 es una versión completamente actualizada del motor de Valve durante los últimos 20 años. Originalmente desarrollado para hacer Half-Life 2, más tarde fue lo que impulsó Team Fortress 2 , Portal y, por supuesto, Counter-Strike.

Valve lanzó Counter-Strike: Source y Global Offensive en 2004 y 2012, y ambos utilizaron el motor Source 1. A medida que la compañía se trasladó a Source 2, liderando la carga con Dota 2 y, finalmente, Half-Life: Alyx , dejó que CS: GO avanzara junto con el motor más antiguo para evitar grandes problemas en la comunidad de esports.

Source 2 aún no ha tenido una carrera adecuada en Steam Deck. Dota 2 no está exactamente superando los límites con sus necesidades de rendimiento, y Half-Life: Alyx aún no ha recibido una versión que no sea VR para que sea compatible. Sin embargo, un usuario consiguió que la realidad virtual funcionara después de una gran solución.

¿Se ejecutará Counter-Strike 2 en Steam Deck?

Valve Counter-Strike: Global Offensive funciona casi perfectamente en Steam Deck

Si bien no está confirmado oficialmente, es casi seguro que Valve se asegurará de que Steam Deck ejecute Counter-Strike 2. Counter-Strike: Global Offensive funciona casi perfectamente en Steam Deck, y con la resolución máxima, a menos que esté acoplada, con un límite de 1280×800 , estamos seguros de que el juego también funcionará muy bien allí.

No solo es el primer éxito masivo de hardware de Valve, sino que Counter-Strike 2 presumiblemente sigue el espíritu de diseño de muchos otros títulos de deportes electrónicos.

Valve y muchos otros desarrolladores se han asegurado de que los juegos que publican se ejecuten en casi todo. Esto es para ayudar en los mercados orientales donde los cibercafés siguen siendo un gran problema, o en las zonas más pobres de todo el mundo.

Mirando las modificaciones de Source 2 de Half-Life: Alyx y el rendimiento ya impresionante para juegos mucho más exigentes, es más que probable que Steam Deck sea la mejor manera de jugar el juego sobre la marcha.

El único problema con el que se encontrará es la falta de ratón y teclado, pero aún tenemos que ver si Valve tiene la intención de dividir la base de jugadores entre los de mando y los jugadores tradicionales.

Counter-Strike 2 se lanza en el verano de 2023 para PC. Una prueba limitada ya está disponible para jugadores seleccionados.