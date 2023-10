¿Podemos jugar a Counter-Strike 2 en Linux o macOS?

Tras una larguísima espera, Valve por fin ha lanzado Counter-Strike 2, y la comunidad quiere saber en qué plataformas podremos jugar más allá de Windows como es el caso de macOS o Linux.

Cuando CS:GO se lanzó en 2012, el juego estaba disponible en macOS, Playstation 3, Windows, Xbox 360 y Linux dos años después. Después de menos de un año, Valve abandonó la versión de consola y se saltó por completo la nueva generación de juegos.

Los desarrolladores nunca revelaron por qué desecharon el desarrollo en consola, y está por ver si Valve volverá a dar el salto algún día.

A pesar de quedarse corta en consola, la saga icónica domina los juegos de PC y es accesible para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, Valve redujo su alcance con Counter-Strike 2, recortando el número de usuarios que pueden acceder al juego.

Valve

¿Saldrá Counter-Strike 2 en Linux?

Después de algunas especulaciones, se ha confirmado que Counter-Strike 2 seguirá estando disponible en Linux en el futuro. De esta forma, todos los usuarios de Linux pueden suspirar aliviados.

Esta decisión se lleva a cabo después de que se tomara la decisión de dejar de dar soporte a hardware antiguo, incluyendo DirectX 9 y sistemas operativos de 32 bits.

¿Está Counter-Strike 2 en macOS?

No, Counter-Strike 2 no está en macOS, y parece poco probable que esto cambie algún día. En la página de soporte de Steam para la versión Legacy de CS:GO, se ha revelado que ya no darán soporte a macOS. Si se combinaban los usuarios de macOS y “hardware antiguo” representaban menos del 1% de la base de jugadores de Counter-Strike.

Cómo solicitar el reembolso de la actualización a Counter-Strike 2 Prime Status

Como se explica en la página de Steam, “los usuarios de macOS tienen derecho a un reembolso si la mayor parte de su tiempo de juego de CS:GO fue en macOS y jugaron a CS:GO en un Mac entre el anuncio de la Prueba Limitada de Counter-Strike 2 (22 de marzo de 2023) y el lanzamiento de Counter-Strike 2 (27 de septiembre de 2023), independientemente de cuándo compraron su Actualización de Estatus Prime.”

Los reembolsos se ofrecerán hasta el 1 de diciembre de 2023.