Shroud cree que Counter-Strike “morirá” con CS2

La estrella de Twitch y ex jugador profesional de CS:GO, Michael “shroud” Grzesiek ha revelado que cree que Counter-Strike “morirá” con CS2.

Por más de una década, Counter-Strike: Global Offensive se mantuvo como de los juegos de disparos en primera persona más populares del mundo. Finalmente, su sucesor llegó el 27 de septiembre de 2023, con el lanzamiento de Counter-Strike 2 después de varios meses de prueba beta.

Los fans tienen grandes esperanzas para el futuro del juego. Sin embargo, la estrella de Twitch Shroud, ex jugador profesional de CS:GO, no se muestra muy optimista, y no es la primera vez que lo hace.

Shroud piensa que Counter-Strike morirá con CS2

Durante su transmisión del 1 de octubre, shroud pidió algunos cambios en los humos en el juego de disparos en primera persona, antes de declarar que cree que Counter-Strike 2 será el final de la franquicia.

“Necesitan eliminar el efecto del humo“, dijo. “Cuando sales corriendo del humo eres el maldito Batman. Ellos literalmente tienen que eliminar eso del juego.”

“Creo que este juego muere. El CS muere con el dos. Firmemente creo eso.”

Sin embargo, los compañeros de equipo no pudieron más que discrepar con el ex profesional, devolviéndole el golpe y llamándole la atención por ser negativo.

“Creo que estás siendo un poco negativo” le respondió un compañero. “Creo que es la verdad, lo es”, respondió shroud. “En mi opinión, es el final de Counter-Strike con este juego. Lo que quiero decir, la pasamos bien, ¿no?“

El streamer finalizó: “Lo hicimos. Piénsenlo.“

Mientras shroud piensa que podría ser el final de la franquicia, está claro que Counter-Strike 2 no muestra signos de desaceleración en el corto plazo, dominando como el juego más jugado de Steam actualmente.