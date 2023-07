Como farmear corazones coléricos en Diablo 4

En esta guía te explicaremos cómo conseguir Corazones coléricos para que los incorpores a tu equipo y tu personaje sea aún más increíblemente poderoso en Diablo 4 Temporada 1.

Los Corazones coléricos son los Corazones malignos más poderosos y raros de obtener en Diablo 4 Temporada 1. Por suerte, hay un truco para conseguirlos el 100% de las veces.

Los Corazones coléricos no son muy difíciles de obtener por sí solos, ya que caen dentro de los Túneles Malignos que hay por todo el mapa de Diablo 4. Cada Túnel Maligno soltará al menos 3 Corazones Enjaulados para que los jugadores los utilicen, pero los Corazones coléricos más codiciados serán pocos.

Entonces, ¿cómo conseguir que caigan la mayor cantidad de Corazones coléricos para conseguir unas habilidades pasivas increíblemente poderosas?

Cómo conseguir Corazones coléricos en Diablo 4 Temporada 1

Vale la pena señalar que hay algunos requisitos previos que tendrás que cumplir para poder utilizar este método de cultivo. En primer lugar, tendrás que llegar a la misión final de la nueva línea de misión “Ardiendo desde dentro”.

No completes aún la misión final de la mazmorra, pero llega a la misión titulada La cruda verdad. Una vez que hayas completado esta misión, desbloquearás la mazmorra del sótano de la Iglesia de Veljova. Si ya has completado la búsqueda y la has entregado, ya no tendrás acceso a esta granja, así que asegúrate de no entregar la misión accidentalmente.

La mazmorra del Socavón de la Iglesia de Veljova se encuentra al norte de Kyovashad. Cuando entres en la mazmorra, te encontrarás con los mismos tipos de enemigos que en un Túnel Maligno normal, que tienen la posibilidad de soltar Icter Maligno. Mata a todos los monstruos que conducen a una sala que contiene un Crecimiento Maligno que surge del suelo.

Siempre aparecerá algún tipo de élite maligno para que lo mates y suelte un Corazón colérico variable. Estos élites tienen la posibilidad de ser élites malignos que soltarán corazones malignos, así que no te las saltes para aprovechar al máximo esta granja.