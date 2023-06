DLC de Diablo 4: todo lo que sabemos sobre las nuevas actualizaciones de la historia y el contenido

Diablo 4 es la última entrega de la icónica saga de Blizzard, y los rumores de todo lo que podría traernos el DLC del juego ya han empezado a circular por internet. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Con Diablo 4 nos sumergimos hasta el fondo de Santuario para explorarlo y conocer todo lo que alberga en sus entrañas. Sin embargo, el DLC del juego no solo nos traería pequeñas actualizaciones y ligeros cambios, sino que también podría traer consigo nuevo contenido como ya ocurrió con Diablo 3.

A pesar de que Diablo 4 se lanzó a principios de junio, una gran parte de la comunidad ya se ha pasado la historia principal. Por ello, la duda de cuándo tendremos un DLC ha empezado a vislumbrarse en el horizonte.

De por sí, Diablo 4 nos trae tanto una narrativa y una jugabilidad exquisitas, y es que todo apunta a que su DLC podría ir más allá.

¿Tendrá Diablo 4 un DLC?

Blizzard ¿Qué clase de contenido nos traerá el DLC?

Según confirmaron los creadores del juego, sí, Diablo 4 tendría un DLC de pago más adelante. Sin embargo, se desconoce si el juego seguirá un formato similar al de Diablo 2 y 3. Es decir, las anteriores entregas de Diablo incluían packs de expansión de pago que hacían avanzar la historia y ofrecían dos nuevas clases de personajes.

En una entrevista de Forbes con Rod Fergusson, director general de Diablo 4, y Joseph Piepiora, director asociado del juego, explicaron los planes de la compañía. Comentaron que el contenido estacional del título no influirá directamente en la narrativa general, que se reservará para las expansiones de pago.

Del mismo modo, los desarrolladores también han dicho que el juego recibirá “nuevo contenido narrativo cada tres meses”. Esto implica que la historia de Diablo 4 evolucionará junto con los pases de batalla gratuitos y premium. Es posible que solo se produzcan pequeños avances en la historia durante las actualizaciones estacionales, y que los cambios más importantes se guarden de cara al DLC o expansiones más grandes.

No obstante, como ya hemos dicho más arriba, esta idea no es nueva dentro de la saga. Tras el lanzamiento de Diablo 3, más adelante llegó Reaper of Souls, que supuso un gran avance en la historia así como trayendo nuevas clases.