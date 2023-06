¿Podemos esconder el casco en Diablo 4?

Diablo 4 se centra en acabar con demonios, pero la moda es una parte esencial, por lo que te contamos cómo esconder el casco dentro del juego.

Si hay algo que más conseguimos en Diablo 4 es equipo. Al igual que en sus predecesores, nos pasaremos buscando un montón de tiempo buscando botín de cara al final del juego. Sin embargo, y a pesar de los múltiples diseños, no todas las piezas tienen el estilo suficiente para nuestro personaje.

Este es el caso de casco dentro de Diablo 4 que, para muchos jugadores, es un gran obstáculo en su particular fashion war. No todas las piezas son válidas y son estéticas visualmente. Por ejemplo, no hay nada que llame más la atención que un hechicero con un casco pesado. Por ello, te traemos todo lo que necesitas saber para poder esconderlo dentro del juego.

¿Cómo podemos ocultar el casco de nuestro personaje en Diablo 4?

Blizzard Matar demonios con estilo es posible en Diablo 4

Blizzard sabe que la estética de nuestro personaje es muy importante. Por ello, incluyó una opción para poder esconder nuestro casco en Diablo 4.

Esta opción hace invisible la prenda de ropa pero no desequipa la pieza de armadura. De esta forma podemos mantener las estadísticas que nos aporta sin rechazar a nuestro lado más fashionista.

Para poder hacerlo es tan fácil como llevar a cabo estos pasos:

Viajamos a cualquiera de las ciudades principales de Diablo 4.

Vamos al guardarropa que podemos localizar en el mapa dentro de la ciudad. Si estamos en Kyovashad, el armario se encuentra cerca del punto de teletransporte.

Ahora abrimos el armario y en el menú seleccionamos el casco.

A continuación, deberemos de hacer clic en “desequipar aspecto” y guardarlo.

Ahora nuestro personaje no tendrá el casco de forma visual.

Recuerda que este proceso es completamente gratis por lo que podremos hacerlo tantas veces como queramos sin que nuestro bolsillo virtual sufra.