Cómo hacer el Siu de Cristiano Ronaldo en EA FC 24

El “siu” de Cristiano Ronaldo es la celebración más icónica del mundo de fútbol y si quieres recrearla en tu partida de EA FC 24 te explicamos paso a paso cómo llevarla a cabo.

En EA FC 24 podemos recrear todo lo que los jugadores llevan a cabo en los campos de fútbol incluidas las queridas celebraciones (o festejos) de los diferentes equipos.

No obstante, de todos ellos, si hay uno que se ha reproducido hasta la saciedad y se ha convertido en parte de la cultura popular es el del “Siu” de Cristiano Ronaldo. Así es cómo puedes hacerla en EA FC 24.

EA FC 24: Cómo hacer la celebración de Siu

Primero deberemos de marcar un gol en EA FC 24 y después usar los siguientes botones para hacer la celebración de Siu de Cristiano Ronaldo:

PlayStation: Mantén pulsado R1 + pulsa Círculo

Xbox: Mantén pulsado RB + pulsa B

Switch: Mantén pulsado R + pulsa A

PC: Mantén pulsado Z + pulsa D

La celebración se puede realizar con cualquier otro jugador que no sea Cristiano Ronaldo, por lo que no dudes en reproducirlo.

En el caso de haber realizado la combinación de teclas indicada más arriba deberías de ver al jugador realizándola. No obstante, dentro del juego la celebración se llama “Right Here Right Now” en el juego.

¿Cuál es la celebración de “Siuu” de Cristiano Ronaldo?

La celebración de “Siu” de Cristiano Ronaldo es donde salta en el aire y aterriza con gracia en el campo de juego mientras exclama un sonoro “siuuu”.

